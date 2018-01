Zarząd PZU przedstawił we wtorek zaktualizowaną strategię Grupy PZU do roku 2020. Zaprezentowano kierunki, które mają doprowadzić do jej realizacji. Dokument "Aktualizacja strategii Grupy PZU na lata 2017–2020" został przyjęty we wtorek przez radę nadzorczą.

"Nie zmieniliśmy naszej polityki dywidendowej. Pokazaliśmy w naszej strategii, że chcemy dzielić się z inwestorami zyskiem, który nie jest potrzebny w celu finansowania zakładanego poziomu wzrostu skali biznesu przy założonym profilu ryzyka" - powiedział PAP prezes PZU.

Spółka w swojej strategii chce przeznaczać co najmniej 50 proc. zysku na dywidendę za lata 2017-20. Zakłada w najbliższych latach brak emisji akcji.

"50 proc. to jest absolutne minimum. Stawiamy tu znak większości, czyli więcej niż 50 proc. To oznacza, że chcemy, aby ta dywidenda była jak największa" - tłumaczył Surówka.

Jak dodał, spółka chce, aby w tym roku dywidenda była możliwie wysoka.

"Nie mogę dzisiaj powiedzieć, co to znaczy. Ale aktualna polityka nie określa górnych granic. Przy braku większych transakcji przejęć w danym roku może to być nawet więcej niż 80 proc. Będziemy dążyli do tego, żeby ta dywidenda była jak najwyższa, a to co zostanie ewentualnie wstrzymane, maksimum 20 proc., to de facto będzie przeznaczone na rozwój i budowę naszej wartości w przyszłości i pozwoli na utrzymanie naszej przewagi konkurencyjnej. W tym wypadku inwestorzy będą także beneficjentami" - wyjaśnił.

Jak zaznaczył, PZU chce być postrzegane, jako spółka dywidendowo-wzrostowa. "Bez inwestycji nie ma rozwoju a nam zależy, by inwestorzy dostrzegli potencjał wzrostowy grupy PZU" - podkreślił szef ubezpieczeniowego giganta.

Prezes zaznaczył jednocześnie, że spółka będzie dążyła do utrzymania obecnej siły kapitałowej, potwierdzonej także ratingiem kredytowym S&P, "co jest istotnym elementem wspierającym wiarygodność Grupy PZU zarówno wśród klientów jak i inwestorów".

