"Wiemy już, że w tym roku dojdzie do realizacji kilku inwestycji zagranicznych (...). Np. w sektorze motoryzacyjnym będą to przedsięwzięcia związane z elektromobilnością. Wiemy również, że duże przedsiębiorstwa międzynarodowe będą chciały sprowadzać swoją działalność badawczo-rozwojową" - wskazał Senger.

Wiceszef PAIH podkreślił, że w 2018 roku agencja "jeszcze aktywniej będzie pracować w obszarze wsparcia inwestycji sektora prywatnego w Polsce".

"Musimy również bardziej skupiać się na tych częściach łańcucha wartości, który polega na wyzwaniach technologicznych, sprawdzaniu własności intelektualnej. To wynika ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - powiedział.

W ocenie Sengera, jesteśmy w rozwoju gospodarczym w takim momencie, "że możemy już na początku doradzania i pomagania inwestorom zagranicznym wskazywać bardzo szeroką gamę poddostawców".

Firmy z zagranicznym kapitałem działające w Polsce - jak powiedział Senger - deklarują, że ich przychody w 2018 roku wzrosną. "Również firmy, które będą powiększały swoje przychody w tym roku będą zatrudniały nowych pracowników" - dodał.

Jak powiedział, z perspektywy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu optymistyczny jest fakt, że będą również inwestowały w zwiększenie sił produkcyjnych. "Te inwestycje to na pewno sprowadzanie coraz wyższego rzędu usług i części łańcucha wartości danej firmy" - powiedział. Dodał, że chodzi m.in. o działalność badawczo-rozwojową, części usługowe tych przedsiębiorstw.

"Cieszy również wysoka ocena przez zagranicznych przedsiębiorców polskich kontrahentów: dostawców, odbiorców, ich kultury biznesowej. To potwierdza bardzo dobrą kondycję polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw i napawa optymizmem do dobrego wzrostu również w sektorze polskich przedsiębiorstw w 2018 roku".

Wiceprezes Senger przypomniał, że 92 proc. inwestorów zagranicznych, respondentów 11. edycji badania "Klimat inwestycyjny w Polsce" jest zadowolonych z decyzji o zainwestowaniu w Polsce i zrobiłoby to ponownie.

"2017 rok był rokiem rekordowym dla PAIH. Zanotowaliśmy wynik ponad 2 mld euro inwestycji zadeklarowanych przez zagranicznych inwestorów z 17-tysiącami nowych miejsc pracy. Zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o liczbę projektów jest sektor usług biznesowych, a pod względem nakładów inwestycyjnych - sektor badawczo-rozwojowy" - podkreślił.

Dodał, że działalność technologiczna, innowacyjna jest jednym z priorytetów w ramach zadań postawionych PAIH przez rząd premiera Morawieckiego. "W ramach nowego programu pomocy dla inwestycji zagranicznych, ale również wsparcia inwestycji małych i średnich firm w Polsce głównym celem i kryterium oceny będzie ich zaawansowanie technologiczne, gotowość wdrażania innowacji" - zapowiedział.

Według Sengera "rok 2018 to już rok projektów usługowych, projektów o zaawansowanych procesach i wprowadzających komponent badawczo-rozwojowy".

Wiceprezes PAIH wskazał, że jak wynika z najnowszego badania PAIH, HSBC i Grant Thornton "Klimat inwestycyjny w Polsce" mamy do zaoferowania zagranicznemu biznesowi w pierwszej kolejności przyjazne i stabilne środowisko makroekonomiczne połączone z mocnym popytem wewnętrznym. "Kolejny obszar to środowisko biznesowe, wysoki poziom kultury biznesowej polskich przedsiębiorstw, a także wydajność i lojalność pracowników" - zaznaczył. Ale również, jak dodał, dostępność do zasobów materialnych - "w znaczeniu dostępu do surowców, materiałów, komponentów zapewnianych przez poddostawców".

"Przedsiębiorcy, którzy ulokowali swoją produkcję w Polsce zatrudniają przede wszystkim polskich pracowników. Od dłuższego czasu słyszymy, że polskie fabryki są tymi najbardziej wydajnymi, a polscy pracownicy są chwaleni nie tylko za pracowitość, ale również za wnoszenie nowych pomysłów, które usprawniają proces produkcji" - powiedział.

"Bardzo często mamy sygnały, że te fabryki, które są umiejscowione w Polsce należą do jednych z najbardziej efektywnych w całym łańcuchu globalnym" - podkreślił Senger.

