DM Vestor obniżył rekomendację Grupy Lotos do 'redukuj', a wycenę do 54 zł



Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor obniżyli rekomendację dla Grupy Lotos do "redukuj" z "neutralnie", a cenę docelową akcji - do 54 zł z 56 zł, wynika z raportu datowanego na 9 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 57,4 zł. W piątek ok. godziny 9.40 kurs wynosił 57,52 zł po wzroście o 1,09% od ostatniego zamknięcia.

"Obniżamy nasze prognozy na 2018 r., aby odzwierciedlały one ostatnie zmiany w warunkach makroekonomicznych rafinerii, niższe od oczekiwanych wolumeny w wydobyciu w okresie 9 miesięcy 2017 r. oraz ryzyko opóźnienia projektu EFRA. Zakładając zakończenie projektu EFRA e 2019 r., obniżyliśmy naszą prognozę znormalizowanego EBITDA wg LIFO o 6% do 2,5 mld zł (spadek o 10% r/r). Nasze prognozy raportowanego EBITDA są zgodne z konsensusem na 2017 r., ale o 6-7% poniżej konsensus na 2018 i 2019 r." - czytamy w raporcie" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)