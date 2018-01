Novaturas planuje wejście na giełdy w Warszawie oraz w Wilnie w 2018 r.





Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Novaturas - największy touroperator w krajach bałtyckich - planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Nasdaq w Wilnie, poinformowała spółka.



"Novaturas jest liderem na bardzo atrakcyjnym rynku turystycznym w krajach bałtyckich, z rozpoznawalną marką oraz przejrzystym i efektywnym modelem biznesowym, który zapewnia rentowny wzrost i umożliwia regularną wypłatę dywidendy. Jest to więc bardzo atrakcyjna propozycja zarówno dla inwestorów instytucjonalnych jak i detalicznych" - powiedział dyrektor generalny Linas Aldonis, cytowany w komunikacie.



Novaturas podał, że prospekt, po jego zatwierdzeniu przez litewski organ nadzoru nad rynkami kapitałowymi wraz z polskimi, litewskimi i estońskimi tłumaczeniami podsumowania, zostanie przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego oraz Finantsinspektsioon (nadzorca estoński).



Rolę oferującego będą pełnić Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Swedbank AB.



Novaturas podał, że sprzedał już 30% swojej całej oferty przygotowanej na lato 2018. Z ofert typu first minute, sprzedanych przed końcem 2017 roku, skorzystało aż 84% klientów więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że już ponad 61 tys. mieszkańców krajów bałtyckich zdecydowało się spędzić tegoroczne wakacje zagranicą razem z Novaturas.



"Coraz więcej osób stać na zagraniczne wczasy i częstsze podróże w ciągu roku. Rosną wydatki na zagraniczne wycieczki zorganizowane, czemu sprzyja stabilna i silna kondycja gospodarek krajów bałtyckich. Zagraniczne wakacje są ponadto gwarancją dobrej pogody. Odnotowaliśmy, że znacznie więcej naszych klientów niż kiedykolwiek wcześniej planuje swoje letnie wakacyjne podróże z wyprzedzeniem, decydując się na oferty first minute" - dodał Aldonis.



W czerwcu ub.r. Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę w sprawie sprzedaży całego pakietu akcji spółki Novaturas. Kupującym miała być Itaka Holdings, największa turystyczna korporacja w Polsce i największy touroperator w Europie Środkowo-Wschodniej. Na początku listopada ub.r. Enterprise Investors rozwiązał umowę z Itaką ze względu na opóźnienie w uzyskiwaniu zgody urzędu antymonopolowego.



Novaturas jest największym touroperatorem w krajach bałtyckich, obecnym na rynku od 1999 roku. Prowadzi działalność pod markami: „Novaturas", „Novatours", „ECO travel", „Novaturas Gold", „Sofa travel", „Novaturo šeimos klubas", „Eco Travel Maž kain specialistas", „Travel on Spot" oraz „DMC Baltic Experts". Oferuje wycieczki do ponad 30 miejsc na całym świecie: od najbardziej popularnych kierunków w Europie po wybrane lokalizacje turystyczne na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, Azji i Ameryce Łacińskiej.



(ISBnews)