Inwestycja, której wartość wynosi łącznie ok. 828 mln zł brutto, zostanie wykonana w ciągu 34 miesięcy.

"W zeszłym roku oddaliśmy do użytkowania 5 odcinków S7, zarówno na północy, jak i na południu kraju. Niedawno podpisaliśmy też kontrakt na budowę sąsiedniego odcinka S7 Napierki-Mława, a już za 3 lata nowa droga będzie służyła mieszkańcom i kierowcom podróżującym z północy na południe Polski" - powiedział członek zarządu Wojciech Trojanowski, cytowany w komunikacie.



Prace obejmą projekt i budowę ok. 22-kilometrowego odcinka drogi od Strzegowa do Pieniek oraz 13,7-kilometrowego fragmentu od Pieniek do Płońska. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu - 3,5 m każdy oraz 2,5-metrowy pas awaryjny, dodano.



"Inwestycję, obejmującą 71 km drogi S7, podzielono na cztery odcinki realizacyjne. Konsorcjum firm z Grupy Strabag realizuje trzy z nich: odcinek I: Napierki - Mława (ok. 14 km), odcinek III: Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) i odcinek IV: Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km)" - podsumowano.



Grupa Strabag działa w Polsce od 1987 roku. Przy zatrudnieniu ok. 4,5 tys. pracowników, roczne obroty Grupy wynoszą ok. 800 mln euro.



