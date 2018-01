Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczyna due diligence Raiffeisen Polbanku, wynika z nieoficjalnych informacji "Parkietu" i "Rzeczpospolitej". >>>>

Fundusz private equity Advent International jest zainteresowany przejęciem wybranych aktywów Boryszewa i Impexmetalu, pracujących dla sektora motoryzacyjnego i przetwórstwa aluminium, wynika z nieoficjalnych informacji "Pulsu Biznesu". >>>>





>>> Zobacz też rekomendacje



Gorenje Group zwiększyło przychody o niemal 4% r/r do 1 307 mln euro w 2017 r., podała spółka. prezentując wstępne dane. Na 2018 r. planowany jest wzrost o 1,6% r/r wobec szacunkowych danych za ub.r. - do 1,33 mld euro. Z kolei zysk netto ma wzrosnąć w br. do 8,1 mln euro z 1,2 mln euro zysku szacowanego na 2017 r.>>>>

Grupa Lux Med zwiększyła przychody o 7-10% r/r w 2017 roku wobec 1 359,91 mln zł odnotowanych w 2016 r., poinformowała ISBnews prezes Anna Rulkiewicz. >>>>

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych) 802 lokali w 2017 r. wobec 537 lokali rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Dekpol zakłada utrzymanie wysokiego tempa wzrostu sprzedaży w br. >>>>

Novaturas - największy touroperator w krajach bałtyckich - planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Nasdaq w Wilnie, poinformowała spółka. >>>>