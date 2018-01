W sobotę szkolne ferie zimowe rozpoczynają się w czterech regionach. Między 13 a 28 stycznia będą wypoczywać uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. W woj. śląskim dwutygodniowa przerwa w nauce rozpocznie się 27 stycznia, jednak już w piątek w regionie rozpoczęła się zainicjowana przez wojewodę Jarosława Wieczorka akcja "Bezpieczne ferie 2018", która potrwa do 26 lutego. Częścią akcji jest uruchomienie specjalnego telefonu interwencyjnego.

Jak podał w piątek Śląski Urząd Wojewódzki, w akcję zostaną zaangażowane regionalne służby i inspekcje, które będą monitorować różne formy zorganizowanego wypoczynku, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

O bezpieczeństwo wypoczywających podczas ferii w woj. śląskim dzieci i młodzieży zadbają też ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (z grup jurajskiej i beskidzkiej) oraz Beskidzkiego i Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wojewoda przekazał już podległym mu służbom i inspekcjom stosowne zalecenia, a także zwrócił się do samorządów o aktywne włączenie się w podjęte działania.

Uzupełnieniem akcji "Bezpieczne ferie" w regionie jest konkurs plastyczny pod tytułem "Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić", ogłoszony przez wojewodę śląskiego, komendanta śląskiej policji, śląską kurator oświaty oraz szefa regionalnego sanepidu. Prace konkursowe należy przesłać do 27 lutego na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tytułowy Sznupek to pies - maskotka śląskiej policji. Adresowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjalistów konkurs ma promować bezpieczne zachowania podczas zimowego wypoczynku, m.in. na stokach narciarskich. Wyniki plastycznej rywalizacji zostaną ogłoszone do połowy marca.

Akcję "Bezpieczne ferie" w całej Polsce rozpoczęła też policja - każdego dnia na patrole kierowanych będzie co najmniej 4 tys. policjantów ruchu drogowego, którzy m.in. będą czuwać nad bezpieczeństwem transportu dzieci i młodzieży, poprzez wzmożone kontrole autokarów i samochodów. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę czy dzieci są odpowiednio zapięte pasami bezpieczeństwa lub znajdują się w fotelikach.

Ferie zimowe 2018 - kontrola autokaru i kierowcy

W każdym województwie zostaną uruchomione stałe miejsca kontroli stanu technicznego pojazdów. Na stronie internetowej www.policja.pl, a także na stronach lokalnych jednostek policji, umieszczono wykaz tych punktów wraz z numerami telefonów, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o zasadach bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży, a także o możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców. Taką potrzebę można zgłaszać dzwoniąc pod numer 112 lub 997. Natomiast za pośrednictwem strony www.bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić czy autokar, którym planowana jest podróż, ma aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie.

Funkcjonariusze będą również pełnić służbę na stokach narciarskich; przygotowano też akcję edukacyjno-informacyjną "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku", natomiast podczas codziennej służby policjanci będą informować wypoczywających na nartach, jak bezpiecznie korzystać ze stoków narciarskich i czym może grozić np. jazda dzieci bez kasku. Powstała strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku.

Od 13 do 28 stycznia będą wypoczywać uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Od 20 stycznia do 4 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 27 stycznia do 11 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Na końcu - od 10 do 25 lutego - odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

