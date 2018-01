"Jestem bardzo zmotywowany do objęcia steru eurogrupy. Mamy wyjątkową możliwość pogłębienia unii walutowej, dzięki czemu nasza wspólna waluta jest bardziej odporna na przyszłe kryzysy. Naszym obowiązkiem jest spełnianie oczekiwań naszych obywateli. Nie będę szczędził wysiłków, by doprowadzić do konsensusu. Chciałbym również podziękować Dijsselbloemowi za jego silne przywództwo w eurogrupie w okresie, w którym strefa euro została wystawiona na próbę" - powiedział w piątek Centeno.

Dijsselbloem podkreślił, że strefa euro jest obecnie w lepszej kondycji niż w 2013 r. "Mamy wzrost gospodarczy we wszystkich krajach, bezrobocie spada, a finanse publiczne są zdrowsze. Podjęto zdecydowane kroki w celu wzmocnienia unii walutowej, w szczególności unii bankowej. Chciałbym życzyć Mario Centeno wszystkiego najlepszego w nowej roli szefa eurogrupy" - powiedział w piątek.

Pierwsze posiedzenie eurogrupy pod przewodnictwem nowego szefa odbędzie się 22 lutego.

Centeno, portugalski minister finansów, został wybrany na nowego szefa eurogrupy 4 grudnia.

Utrzymania stanowiska szefa eurogrupy w swojej grupie politycznej domagali się socjaliści, wskazując, że chadekami są szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oraz szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Kontrkandydatami Portugalczyka byli minister finansów Słowacji Peter Każimir, minister finansów Łotwy Dana Reizniece-Ozola oraz minister finansów Luksemburga Pierre Gramegna. Po pierwszej rundzie wycofała się Łotyszka, po drugiej - Słowak. W finale Centeno pokonał liberała z Luksemburga. Centroprawica zrezygnowała z ubiegania się o stanowisko szefa eurogrupy.

Centeno, który doktoryzował się na Harvardzie, jest wykładowcą akademickim. Stanowisko ministra finansów sprawuje od 2015 roku. Jego szans nie zmniejszyło to, że pochodzi z kraju, który sam musiał skorzystać z unijnej pomocy finansowej w czasie kryzysu. Teraz wzrost gospodarczy Portugalii jest co prawda najwyższy od dekady, ale deficyt budżetowy osiąga rekordowy poziom od dziesięcioleci.

Przewodniczący eurogrupy poza ustalaniem porządku obrad i kierowaniem spotkaniami ministrów finansów państw strefy kieruje też zwyczajowo radą zarządzającą Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), która odgrywa zasadniczą rolę w stabilizowaniu finansowej sytuacji w unii walutowej. Teraz dostarcza np. środki finansowe dla Grecji w ramach programu pomocowego. Szef EMS Klaus Regling podkreślał wcześniej, że spodziewa się wyboru Centeno.

Kadencja szefa eurogrupy trwa 2,5 roku.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)