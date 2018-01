"Bagietki nam zazdroszczą na całym świecie. Trzeba ją zachować i wiedzieć, jak zrobić, i z tego powodu trzeba ją zarejestrować jako nasze dziedzictwo" - powiedział francuski prezydent na przyjęciu w Pałacu Elizejskim z udziałem mistrzów piekarnictwa.

Zdaniem szefa francuskiego cechu piekarzy i cukierników (CNPBG) Dominique'a Anracta, bagietka - "cudowny" produkt z mąki, wody, soli i drożdży - byłaby "na właściwym miejscu" na liście UNESCO. Uważa on, że bagietka jest, obok Wieży Eiffla, jednym z głównych symboli Francji.

"Bagietka to codzienne życie Francuzów, a chleb to szczególna historia, to dla Francuzów codzienność poranka, popołudnia i wieczoru" - podkreślił prezydent Macron.

W całej Francji bagietki wypieka codziennie 33 tysiące piekarni.

We Włoszech pod deklaracją wsparcia zabiegów, aby pizza neapolitańska trafiła na listę UNESCO, złożono dwa miliony podpisów. Siedmioletnie starania zostały uwieńczone sukcesem i 7 grudnia podczas konferencji agendy ONZ w Seulu ogłoszono, że rzemiosło wypieku neapolitańskiej pizzy wpisano na listę kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO.