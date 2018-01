W ubiegłym tygodniu byki wyznaczały kierunek światowym giełdom, niedźwiedzie zdominowały natomiast rynek długu i notowania dolara.

Dow Jones Industrial zyskał w drugim tygodniu 2018 r. 2,01 proc. (+ 4,39 proc. od początku roku), S&P 500 poszedł w górę o 1,57 proc. (+ 4,21 proc.), a Nasdaq Comp. o 1,74 proc. (+ 5,18 proc.).

W poniedziałek nieczynne są giełdy w Stanach Zjednoczonych – Amerykanie obchodzą dzień Martina Luthera Kinga.

S&P 500 zamknął się nad kreską osiem razy w ciągu dziewięciu tegorocznych dni handlu (siedem razy w ostatnich ośmiu tygodniach) i znajduje się już o 11,5 proc. powyżej swojej 200-sesyjnej średniej kroczącej – to największy spread od 2013 r. Wyceny na S&P 500 są najwyższe od 2002 r.

Jeżeli indeksy w USA utrzymają tegoroczne tempo wzrostu, S&P 500 w ciągu dwóch tygodni osiągnie poziom, który konsensus Bloomberga przewidywał na dopiero na koniec roku (2.914 pkt.).

Globalne fundusze akcji zanotowały w ub. tygodniu szósty największy w historii 5-dniowy napływ środków – 24 mld USD – wynika z danych Bank of America Merill Lynch.

Uwaga rynku akcji zwrócona będzie w najbliższym czasie na wyniki spółek, który w USA rozpoczynają banki (Wells Fargo i JP Morgan Chase przedstawiły w piątek mieszane raporty). We wtorek wyniki przedstawi Citigroup, w środę Bank of America i Goldman Sachs, a w czwartek Morgan Stanley.

Rynek liczy, że obowiązująca od 1. stycznia 2018 r. nowa ordynacja podatkowa (obniżka CIT do 21 proc. z 35 proc.) w USA przyczyni się do poprawy osiągnięć finansowych amerykańskich spółek. Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewają się wzrostu zysku na akcję spółek notowanych na S&P 500 w IV kw. o 11,9 proc., wobec 10,9 proc. w 2017 r. Na cały 2018 r. rynek szacuje dynamikę zysków na 14,8 proc.

Sentyment pod koniec tygodnia w USA, przy niewielkiej liczbie danych makro, popsuć mogą politycy. Amerykański Kongres do piątku musi wydłużyć finansowanie rządu federalnego oraz podnieść limit zadłużenia państwa, by Departament Skarbu mógł realizować potrzeby pożyczkowe państwa. Różnice w priorytetach politycznych Demokratów i Republikanów skutkować prawdopodobnie będą wprowadzeniem kolejnego prowizorium budżetowego (podobnie jak we wrześniu i dwukrotnie w grudniu), zamiast całościowego budżetu na 2018 r.

Dane makro z USA:

Wtorek: indeks Empire State manufacturing za I

Środa: produkcja przemysłowa za XII, indeks NAHB z rynku nieruchomości, Beige Book, przemówienia Ch. Evansa i L. Mester (Fed Chicago i Fed Cleveland).

Czwartek: rozpoczęte inwestycje mieszkaniowe, wydane pozwolenia na budowę za XII, indeks Philadelphia Fed za I

Piątek: indeks optymizmu konsumentów U. Michigan za I (wstępny)

EUROLAND – KOŃCOWA INFLACJA ZA GRUDZIEŃ, EURO NA 3 LETNICH SZCZYTACH

Eurodolar ma za sobą cztery wzrostowe tygodnie. W piątek na zamknięciu EUR/USD wzrósł do 1,22, co ostatni raz widziano pod koniec grudnia 2014 r. Euro zyskiwało na fali jastrzębiego wydźwięku protokołu z grudniowego posiedzenia EBC (możliwość zmiany forward guidance już na początku 2018 r.), spadku ryzyka politycznego w Niemczech (zgoda na rozpoczęcie oficjalnych rozmów koalicyjnych SPD z CSU/CSU) i kolejnych solidnych danych makro.

„Rosnący dysparytet stóp procentowych (między Europą a USA – PAP) nie jest jednak w stanie obniżyć kursu głównej pary walutowej (EUR/USD – PAP) obecnie, a w najlepszym przypadku go tylko stabilizuje. Dzieje się tak głównie dlatego, iż kurs EUR/USD po spadkach z lat 2015-2016 wciąż pozostaje fundamentalnie niedowartościowany. W otoczeniu silnego wzrostu gospodarczego w strefie euro, jak również istotnego spadku ryzyka politycznego w Europie w porównaniu do poprzednich lat, dysparytet stóp procentowych schodzi na razie na drugi plan i wspólna waluta umacnia się w oczekiwaniu na zakończenie programu skupu aktywów przez EBC” – ocenili w piątkowym raporcie ekonomiści Raiffeisen Polbank.

W kontekście polityki monetarnej EBC, rynek zwróci w najbliższych dniach uwagę na końcowe odczyty grudniowej inflacji w strefie euro (środa) i jej poszczególnych gospodarkach.

EBC zdominować może nagłówki depesz w czwartek – Benoit Coeure, członek zarządu banku, wystąpi wówczas publicznie we Frankfurcie. Pod koniec grudnia ub. roku Coeure dołączył do jastrzębiego obozu Rady Prezesów, de facto wzywając do nieprzedłużania programu QE poza wrzesień 2018 r.

PKB CHIN ZA IV KW.

W czwartek statystycy Chińskiej Republiki Ludowej poinformują o danych o PKB za IV kw. 2017 r. Rynek oczekuje wskazania na poziomie 6,7 proc. rdr po 6,8 proc. w III kw. (PAP Biznes)