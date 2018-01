Bank Millennium

Bank Millennium przekazywał klientom nieprawdziwe informacje o skutkach wpisu stosowanych przez niego klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych; kara dla banku to ponad 20 mln zł - poinformował UOKiK w poniedziałkowym komunikacie. >>>>



Best

Grupa Best zainwestowała łącznie 300,8 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł w 2017 r., co oznacza wzrost inwestycji o 16% r/r, podała spółka. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w IV kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, tj. o 31% więcej niż rok wcześniej (w całym 2017 r. - 238,3 mln zł, wzrost o 32% r/r). Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie Best na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł. >>>>

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank rezygnuje z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych na podstawie zatwierdzonego w dniu 10 stycznia 2018 r., podał bank. >>>>

Selena FM

Rada nadzorcza Seleny FM powierzyła Marcinowi Macewiczowi funkcję p.o prezesa, którą będzie pełnił od 12 stycznia 2018 roku, poinformowała spółka. >>>>

Bank Pekao

Bank Pekao utworzył pion małych i średnich przedsiębiorstw, uprościł i i zindywidualizował ofertę dla firm z segmentu MSP. Klienci będą mieli do dyspozycji dwa pakiety produktowe z usługami dobranymi pod konkretną działalność biznesową, zaś firmom, które nie potrzebują żadnych dodatkowych usług, bank zaoferuje możliwość założenia samego rachunku bieżącego, podał bank. >>>>

Grupa PKP

Grupa PKP miała ponad 500 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., w tym udział spółki matki PKP S.A. wyniósł ok. 190 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Mamiński. >>>>