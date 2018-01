W.Brytania: Posłowie rekomendują zmiany w polityce migracyjnej

Źródło: PAP

Członkowie komisji spraw wewnętrznych brytyjskiej Izby Gmin zaapelowali w poniedziałek do rządu Theresy May o zrezygnowanie z planów ograniczenia imigracji do Wielkiej Brytanii do "dziesiątek tysięcy osób" z obecnego poziomu ok. 230 tys.