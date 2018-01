PBKM liczy na utrzymanie 10-proc. wzrostu w pozyskiwaniu nowych próbek krwi w br



Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał w całym 2017 roku ponad 20,5 tys. nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek tj. o 10,3% więcej w skali roku. PBKM chce utrzymać podobne tempo wzrostu w bieżącym roku, poinformował prezes Jakub Baran.

"Zgodnie z naszymi zapowiedziami, zakończyliśmy ubiegły rok na rekordowym w historii PBKM poziomie blisko 160 tys. przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek. W całym ubiegłym roku pozyskaliśmy ponad 20 tys. nowych próbek, co daje nam pozycję lidera wśród europejskich banków komórek macierzystych pod względem liczby pozyskiwanych próbek z ponad 20- proc. udziałem w rynku. Umacniamy naszą pozycję we wszystkich krajach, gdzie prowadzimy działalność. Spodziewamy się w tym roku utrzymania podobnej jak w ubiegłym dynamiki wzrostu w pozyskiwaniu nowych próbek" - powiedział Baran, cytowany w komunikacie.

Liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w IV kwartale 2017 roku wyniosła 5 032 wobec 4 669 w IV kwartale 2016 roku, co oznacza wzrost o 7,8% w skali roku. Udział umów zawartych w modelu abonamentowym w IV kw. ub. roku wyniósł 61,9%, wobec 57,6% w analogicznym okresie roku 2016.

"Liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C na koniec IV kwartału 2017 roku wyniosła 147 023 (w tym 62,1% umów w modelu abonamentowym), wobec 127 277 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec IV kwartału 2016 roku (w tym 62,8% umów w modelu abonamentowym), co oznacza wzrost o 15,5%; liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C oraz B2B na koniec IV kwartału 2017 roku wyniosła 159 288 wobec 139 509 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec IV kwartału 2016 roku, co oznacza wzrost o 14,2%" - czytamy w komunikacie.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

