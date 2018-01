W poniedziałek na konferencji prasowej marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z prezes spółki Szpitale Wielkopolski Izabelą Grzybowską poinformowali o zakończeniu prac nad dokumentacją projektu wykonawczego.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (WCZD), które będzie się mieścić przy ul. Wrzoska, ma być największym nowo wybudowanym szpitalem pediatrycznym w Polsce. Docelowo ma przejąć znaczną część działalności Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu. Ponadto Centrum świadczyć będzie usługi medyczne w zakresie hospitalizacji i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej: pediatrycznej oraz rehabilitacyjnej. Do nowej placówki zostaną przeniesione wszystkie oddziały szpitalne i poradnie ze starych budynków poznańskiego szpitala dziecięcego, które mieszczą się przy ulicach Krysiewicza i Nowowiejskiego.

Projekt Centrum zakłada także utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w których mali pacjenci będą mogli otrzymać pomoc chirurgiczną. Dodatkowo, dzięki dogodnej lokalizacji placówki, będzie ona mogła korzystać z lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

"Działka, na której powstanie WCZD, ma niecałe 3 ha powierzchni, na niej powstanie obiekt posiadający 7 kondygnacji, 354 łóżka; sale jednoosobowe, wszystkie z własnym węzłem sanitarnym, i co jest ważne, z miejscem dla opiekuna (…) W samym obiekcie znajdzie się ponad 2 tys. pomieszczeń i instalacje wysokiej klasy, w tym poczta pneumatyczna, oraz Unit Dose, czyli system dystrybucji leków" – podkreśliła Grzybowska.

Jak dodała, nad całym projektem i zastosowanymi w nim rozwiązaniami pracowali wspólnie pracownicy szpitala i projektanci.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił, że na łączny koszt planowanej inwestycji, wynoszący 375 mln zł, składają się środki z trzech źródeł: 237 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), 101,3 mln zł z budżetu państwa; natomiast 36,6 mln zł z budżetu województwa – jako środki z kredytu, zaciągniętego przez samorząd województwa w Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Dzisiaj otrzymaliśmy dokumentację techniczną realizacji tej inwestycji, więc są wszelkie podstawy, łącznie z pozwoleniem na budowę, do tego, aby rozpisać przetarg i oczekiwać na ofertę wykonawców. Czas realizacji tej inwestycji, według harmonogramu, to czas od tego roku do końca roku 2020, wraz z wyposażeniem. Z początkiem roku 2021 szpital powinien być gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów" – powiedział.

Jak dodał, prawdopodobnie jeszcze w lutym zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę WCZD. Prace budowlane mają się rozpocząć w połowie roku.

Zgodę na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną spółka Szpitale Wielkopolski otrzymała na początku września 2017 roku.

