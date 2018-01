W tym roku w budżecie obywatelskim jest do podziału 9 mln zł, czyli o 1 mln zł więcej niż rok wcześniej. "Ma to nie tylko zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestniczenia i współdecydowania o inwestycjach realizowanych z tej puli, ale również dawać możliwość realizacji coraz śmielszych pomysłów" - powiedział w poniedziałek zastępca prezydenta Szczecina Daniel Wacinkiewicz.

Magistrat planuje dla mieszkańców serię spotkań, które mają ułatwić m.in. promocję projektów. Kolejnym udogodnieniem ma być infolinia, pod której numerem pracownicy urzędu miasta pomogą napisać i złożyć projekt.

Autorzy przedsięwzięć będą mogli również skorzystać z dwóch nowych możliwości systemu informatycznego, za pomocą którego wprowadzane do niego są wnioski. Będzie można oznaczyć lokalizację swojego pomysłu na mapie i sprawdzić, czy jest on możliwy do realizacji, a także skorzystać z szacunkowego cennika, który pomoże określić wartość inwestycji.

W realizację i promocję budżetu obywatelskiego będą mogły być zaangażowane organizacje pozarządowe, zaproszone do współpracy szkoły oraz rady osiedli.

Tegoroczna edycja budżetu, przez wprowadzenie nowych elementów ruszy wcześniej. Warsztaty i spotkania z mieszkańcami zaplanowano już na marzec br. Z kolei głosowanie na projekty zaplanowano po wakacjach.

W ubiegłym roku, podczas piątej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zdecydowali o m.in. modernizacji boisk piłkarskich na stadionie klubu Arkonia, budowie placu zabaw i krytego boiska, a także rewitalizacji parku.

Czwarta edycja dysponowała pulą 7 mln zł, z których sfinansowano m.in. budowę ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. W trzeciej mieszkańcy mieli do wydania 6 mln zł i zadecydowali o rozbudowie Szczecińskiego Roweru Miejskiego. W poprzedniej edycji mieszkańcy najwięcej głosów oddali na rozbudowę i modernizację schroniska dla zwierząt, a także stworzenie 20 nowych ścieżek rowerowych. Pula budżetu wyniosła wtedy 5 mln zł. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński