Wraz ze służbami bezpieczeństwa prokuratura federalna stara się ustalić, co stanie się teraz z tymi ludźmi. "Zostaną w Syrii i w Iraku? Powrócą (do Niemiec?)" - zastanawiał się Frank w wywiadzie opublikowanym na portalu inicjatywy Oblicza Demokracji.

Według prokuratury federalnej do Iraku i Syrii wyjechało z Niemiec ok. 1 tys. osób. Od 100 do 150 zginęło tam w walkach, ok. 300 powróciło do Niemiec - powiedział Frank. (PAP)