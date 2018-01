Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji większością sześciu głosów przyjęła podczas poniedziałkowego posiedzenia rekomendację ws. budżetu RPO w 2018 r. Zgodnie z przyjętym projektem, budżet RPO ma wynieść 39 mln 433 tys. zł.

Podczas posiedzenia senator PO Jan Rulewski wnioskował o rekomendację poprawki zwiększającej budżet tej instytucji o 1,9 mln zł. Natomiast senator Zbigniew Cichoń wniósł o dodatkowe środki finansowe w wysokości 1 mln zł. Członkowie komisji odrzucili oba wnioski o zwiększenie środków przeznaczonych na bieżącą działalność RPO.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił uwagę, że rzecznik przedstawił projekt budżetu opiewający na ponad 42,6 mln zł. Podkreślił, że w toku prac w Sejmie środki te zostały zmniejszone o ok 3,2 mln zł. "To spowoduje, że mniej efektywne będą działania rzecznika związane głównie z wnoszeniem nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej i skargi nadzwyczajnej. To szkoda dla obywateli. Niestety obywatele, być może, będą musieli dłużej poczekać, aż ich wnioski o wniesienie tych nadzwyczajnych środków zostaną rozpoznane" - zaznaczył w rozmowie z PAP.

Trociuk zauważył, że nadal niedofinansowane jest zadanie realizacji mandatu krajowego mechanizmu prewencji, czyli sprawdzania przestrzegania prawa w miejscach pozbawienia wolności. Podkreślił też konieczność wzmocnienia zespołów skargowych, które zajmują się rozpoznawaniem wniosków o kasację.

Zastępca Rzecznika podkreślił, że budżet RPO wymaga wsparcia. Zaapelował do komisji o zwiększenie budżetu o 2 mln zł.

Podkreślił, że uchwalona została m.in., ustawa o Sądzie Najwyższym, która przewiduje działanie skargi nadzwyczajnej. "Jednym z podmiotów uprawnionych do wnoszenia skargi nadzwyczajnej ma być RPO. To niewątpliwie spowoduje, że zacznie wpływać do Rzecznika więcej wniosków o wniesienie tego specjalnego środka zaskarżenia" - ocenił.

W rozmowie z PAP zastępca RPO zwrócił uwagę, że potrzeby rzecznika w 2018 r. są znacznie większe niż wnioskowane zwiększenie budżetu o 2 mln zł. "Żeby zapewnić spokojne funkcjonowanie rzecznika i terminów rozpoznawanie wniosków, konieczne jest zwiększenie budżetu RPO o 4 mln zł. W tej chwili, jeszcze przed wejściem w życie skargi nadzwyczajnej, mamy olbrzymie problemy z rozpoznawaniem wniosków o skargi kasacyjne" - wskazał.

Komisja przyjęła również rekomendacje budżetowe wobec Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Senat zajmie się rozpatrzeniem ustawy budżetowej na 2018 r. w środę na najbliższym posiedzeniu izby.

>>> Czytaj też: Dolar najtańszy od trzech lat. Czy to koniec koszmaru posiadaczy tej waluty?