WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 0,13 proc. do 2.542,65 pkt., WIG zwyżkował minimalnie o 0,06 proc. do 65.503,35 pkt., a mWIG 40 spadł o 0,20 proc. do 4.897,63 pkt.

Obroty akcjami wyniosły ponad 461 mln zł, z czego ponad 320 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było PKO BP (80 mln zł). Kurs banku znalazł się minimalnie nad kreską (+0,02 proc.)

Wśród blue chipów największy wzrost odnotował za zamknięciu Eurocash (+ 3,2 proc.), a spadkom przewodził Lotos (- 1,2 proc.).

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej w górę poszły notowania Livechatu (+7,1 proc.) oraz Kruka (+4,4 proc.), który znalazł się na trzecim miejscu pod względem obrotów (33 mln zł).

Na szerokim rynku największy wzrost na zamknięciu odnotowały: Braster (14,7 proc.) oraz Mabion (13,1 proc.).

Analitycy Ipopema Securities podnieśli cenę docelową akcji Mabionu do 145 zł z 101 zł i utrzymali rekomendację "kupuj". W poniedziałek na zamknięciu kurs spółki wyniósł 134,60 zł.

DM BOŚ obniżył rekomendację dla spółki British Automotive Holding do "trzymaj" z "kupuj". Cena docelowa została utrzymana na poziomie 10,3 zł. Wycena spółki wzrosła w poniedziałek na zamknięciu o 1,2 proc. do 9,78 zł.