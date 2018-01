Sasin pytany we wtorek w radiowej Jedynce, czy odbędą się wcześniejsze wybory parlamentarne, odparł: "nie, nie planujemy wcześniejszych wyborów". Przekonywał, że "nie ma dzisiaj żadnego powodu", żeby je przyspieszać.

Jak wskazał, na ostatnim posiedzeniu Sejmu był głosowany budżet na 2018 r. "Ten budżet zdobył poparcie 240 posłów, więc absolutnie solidna większość, przy 180 kilku - chyba - głosach przeciwnych. To pokazuje rzeczywiście, że rząd dzisiaj ma ten komfort posiadania zdecydowanej większości parlamentarnej. Nie musi ciułać, zabiegać o każdy głos, tak jak to czasami przecież w przeszłości bywało" - uzasadniał Sasin.

Podkreślił również, że Zjednoczona Prawica ma program do zrealizowania jeszcze w tej kadencji. "Roboty mamy naprawdę jeszcze dużo na te - prawie - dwa lata i chcemy wszystko to, na co się z Polakami umawialiśmy, wykonać" - zadeklarował Sasin. (PAP)

autor: Anna Tustanowska

edytor: Dorota Kazimierczak