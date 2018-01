Niemcy: MSW: w 2017 roku znacznie mniej ubiegających się o azyl

Źródło: PAP

Około 186,6 tys. osób zarejestrowało się w 2017 roku w Niemczech z zamiarem ubiegania się o azyl w tym kraju; to o wiele mniej niż rok wcześniej, gdy o prawo do ochrony wystąpiło około 280 tys. imigrantów - poinformowało we wtorek niemieckie MSW.