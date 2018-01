Boryszew: Krezus złożył ofertę na Walcownię Metali Dziedzice za ok. 160 mln zł



Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Krezus złożył ofertę na kupno 100% spółki zależnej Boryszewa - Walcownia Metali Dziedzice za ok. 160 mln złotych, poinformował Boryszew.

"W związku z powyższym zarząd emitenta podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie przystąpienia, razem z pozostałymi akcjonariuszami spółki zbywanej do wstępnych rozmów z Inwestorem w przedmiocie ustalenia warunków w tym ostatecznej ceny, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji" - czytamy w komunikacie.

Na początku br. Roman Karkosik - większościowy akcjonariusz Alchemii, Boryszewa i Impexmetalu - ogłosił, że planuje całkowicie ograniczyć działalność inwestycyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2018 r. i wycofać część kontrolowanych przez siebie spółek z obrotu.

Boryszew poinformował później, że powziął od współpracującego doradcy finansowego informację o wyrażeniu przez potencjalnego inwestora wstępnego zainteresowania istotnymi aktywami grupy z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium. W związku z tym zarząd podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia, w ramach przeglądu opcji strategicznych, scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w tych sektorach oraz o przystąpieniu do wstępnych rozmów w przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

"Puls Biznesu" podał w ub. tygodniu, że fundusz private equity Advent International jest zainteresowany przejęciem wybranych aktywów Boryszewa i Impexmetalu, pracujących dla sektora motoryzacyjnego i przetwórstwa aluminium.

Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.

