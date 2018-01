W lipcu ubiegłego roku koncern FCA poinformował, że Fiat 500, produkowany w obecnej formie od ponad 10 lat, znalazł dwumilionowego nabywcę. Jednak, obok fabryki w Tychach, ten model wytwarzany jest także w fabryce w Meksyku, głównie na rynek amerykański. Stąd tyska fabryka będzie świętować wyprodukowanie dwumilionowego egzemplarza wiosną tego roku.

Jak wynika z danych FCA, zakład w Tychach uplasował się w pierwszej trójce europejskich zakładów FCA pod względem liczby wyprodukowanych w 2017 roku samochodów. 99 proc. produkcji trafiło na rynki zagraniczne.

W ubiegłym roku w Tychach wyprodukowano ok. 3 tys. Fiatów 500 i ok. 4,5 tys. Abarthów 500 więcej niż rok wcześniej. Wśród stworzonych w minionym roku nowych wersji "pięćsetki" znalazł się przede wszystkim Fiat 500 Anniversario, stworzony z okazji 60. rocznicy urodzin kultowego we Włoszech Fiata 500. Wyprodukowane zostały także Fiat 500 Mirror i 500 Mirror Special – wersje, wykorzystujące osiągnięcia technologiczne, m.in. łączące smartfon z systemem multimedialnym Uconnect.

Wśród nowych wersji Abartha jest m.in. Abarth 695 Rivale – model zaprojektowany we współpracy z produkującą łodzie marką Riva. Zastosowano w nim rozwiązania stylistyczne nawiązujące do żeglugi. W 2017 r. powstał także wyróżniający się wzornictwem Abarth 595 Pista oraz "dynamiczny" Abarth 695 XSR Yamaha.

Zatrudniająca ponad 2,8 tys. osób tyska fabryka FCA, w której produkcji dominuje Fiat 500, w ub. roku wyprodukowała w sumie 263 tys. 424 samochody, wobec 273 tys. 768 rok wcześniej. Ubiegłoroczne wyniki produkcyjne nie są jednak do końca porównywalne z tymi z roku 2016, ponieważ w minionym roku zakład nie wytwarzał już Forda Ka, który przez osiem lat powstawał w Tychach na zlecenie koncernu Forda; w 2016 r. wyprodukowano go ponad 12,6 tys. egzemplarzy.

Ubytek związany z zaprzestaniem produkcji Forda częściowo udało się zrekompensować wzrostem produkcji „pięćsetki” i Abartha 500 - łącznie w ubiegłym roku z linii produkcyjnych tyskiej fabryki zjechało ponad 7,6 tys. aut tych modeli więcej niż rok wcześniej. O ponad 5,3 tys. zmniejszyła się natomiast produkcja innego wytwarzanego w Tychach modelu - Lancii Ypsilon. W efekcie łączna produkcja fabryki w 2017 r. była o ponad 10,3 tys. egzemplarzy mniejsza niż rok wcześniej.

Na 2018 r. firma prognozuje produkcję na poziomie porównywalnym z ubiegłorocznym, zastrzegając, że zależy to przede wszystkim od sytuacji rynkowej.

Najważniejszym i najlepiej sprzedającym się modelem pozostaje Fiat 500, którego w ubiegłym roku wyprodukowano 178 tys. 989 egzemplarzy, wobec 175 tys. 886 rok wcześniej. Ubiegłoroczna produkcja Abartha 500 osiągnęła 22 tys. 350 aut, wobec 17 tys. 847 w roku 2016. Ogółem "pięćsetki" i abartha wytworzono 201 tys. 339 egzemplarzy, co oznacza wzrost w odniesieniu do roku 2016 o ponad 3,9 proc. (wobec 193 tys. 733 egzemplarzy).

99 proc. wyprodukowanych w zeszłym roku w Tychach samochodów trafiło na eksport - do 57 krajów. Najwięcej - blisko 121 tys. - wysłano do Włoch, blisko 28 tys. do Wielkiej Brytanii, ponad 25,6 tys. do Francji, ponad 21,6 tys. do Niemiec, a blisko 18 tys. do Hiszpanii.

We wtorek FCA podsumował także ubiegłoroczną sprzedaż samochodów na rynku polskim. Marka Fiat zanotowała - wobec 2016 roku - 51-procentowy wzrostem sprzedaży (wobec 16,1 proc. wzrostu całego rynku), a jej hitem sprzedażowym był w minionym roku Fiat Tipo. Rekordowa była też sprzedaż samochodów marki Jeep - sprzedaż tego modelu rośnie w Polsce od siedmiu lat. Pozycję lidera w segmencie samochodów dostawczych utrzymał Fiat Ducato.

Spółka FCA Poland w 2017 roku sprzedała na polskim rynku 29 tys. 767 nowych samochodów, w tym 13 tys. 978 aut marki Fiat, 11 tys. 322 aut Fiat Professional, 3 tys. 166 samochodów marki Jeep, 1 tys. 185 aut Alfa Romeo, 104 egzemplarze Abartha i 12 innych aut.

Grupa FCA w Polsce ma 10 zakładów produkcyjnych i generuje ok. 22 mld zł przychodów rocznie (w tym FCA Poland ponad 14 mld zł). FCA jest największym eksporterem w branży motoryzacyjnej, z eksportem o wartości ok. 15,7 mld zł rocznie. Polskie spółki FCA są częścią światowego koncernu Fiat Chrysler Automobiles, siódmego na świecie producenta samochodów. Grupa ma 162 zakłady produkcyjne i 87 ośrodków badawczo-rozwojowych w ponad 40 krajach. Działa na ponad 140 rynkach, zatrudnia 231 tys. pracowników. W 2016 r. fabryki FCA dostarczyły na rynek 4,7 mln samochodów, a przychody netto wyniosły ok. 110 mld euro.

