PKP Energetyka przygotowuje konsorcjum pod duży kontrakt na Litwie



Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - PKP Energetyka przygotowuje z lokalnym partnerem konsorcjum, które weźmie udział w przetargu na elektryfikację ok. 350-kilometrowej dwutorowej linii kolejowej na Litwie, poinformował prezes Wojciech Orzech.

"Jesteśmy aktywni [poza Polską] w dwóch krajach. Na Litwie powołaliśmy spółkę i formułujemy konsorcjum, które złoży ofertę. Jest do zrobienia 350 km elektryfikacji linii kolejowej" - powiedział Orzech podczas spotkania prasowego.

"Drugi kierunek [zagraniczny] to są Niemcy. Pracujemy tam nad trzema kolejnymi projektami" - dodał.

Orzech podkreślił, że zdecydowanie najważniejszym rynkiem dla PKP Energetyki pozostaje jednak Polska.

"Przy tej ilości prac, jakie są planowane, powinniśmy się na niej skupić, myślę że będziemy potrzebni" - powiedział prezes.

Orzech potrzymał jednocześnie plany inwestycyjne spółki i poinformował, że w programie inwestycyjnym na 2018 r. przypada ok. 330 mln zł, głównie na poprawę jakości zasilania na kolei w Polsce. Dodał, że ok. 80% będzie pochodziło ze środków własnych spółki, a ok. 20% od klienta - PKP Polskich Linii Kolejowych.

W październiku PKP Energetyka informowała, że zamierza dokonać inwestycji na łącznie 3,2 mld zł w latach 2017-2025, w tym na 1,65 mld zł do 2020 r.

PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. Specjalizuje się także w usługach elektroenergetycznych. Właścicielem PKP Energetyka jest jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie - CVC Capital Partners.

(ISBnews)