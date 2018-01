PKN Orlen podał, że w związku z planem uruchomienia punktów ładowania ogłoszono postępowanie zakupowe RFP na 23 ładowarki o mocy 50 kW i 100 kW. "Jeszcze w 2018 r. kierowcy będą mieli możliwość naładowania aut elektrycznych na wybranych stacjach zlokalizowanych przy trasach tranzytowych w Polsce" - podkreśliła spółka.

Według PKN Orlen "planowane punkty ładowania będą obsługiwać wszystkie typy pojazdów elektrycznych oferowane na rynku europejskim". "Wszystkie punkty zostaną wyposażone w dwa złącza do ładowania pojazdu prądem stałym, z wtyczką CHAdeMO oraz CCS, a także w złącze Typ 2 do ładowania pojazdu prądem przemiennym" - zapowiedział płocki koncern. Wyjaśnił jednocześnie, że "stacja szybkiego ładowania o mocy 50 kW po stronie prądu stałego, pozwala na naładowanie akumulatorów pojazdu elektrycznego z poziomu 20 do 80 proc. pojemności w ok. 20-30 minut".

PKN Orlen zaznaczył, że konkretne lokalizacje punktów ładowania, które planuje uruchomić spółka, "zostaną podane w dalszej części postępowania zakupowego". "Oprócz lokalizacji tranzytowych, ładowarki pojawią się również pod siedzibami firmy w Płocku i Warszawie" - przyznał płocki koncern.

"Inwestycja w elektromobilność w Polsce, wpisująca się w strategiczne plany rozwojowe naszej gospodarki, pozwoli nam znacząco poszerzyć know-how, zdobyte między innymi na zagranicznych rynkach. Będzie również ważnym bodźcem rozwojowym dla całego rynku paliw alternatywnych w naszym kraju. Chcemy by w 2019 r. kierowcy korzystający z aut elektrycznych mogli przejechać przez całą Polskę głównymi szlakami komunikacyjnymi, korzystając z naszych punktów ładowania" – powiedział prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Jak podkreślił płocki koncern, inwestycja związana z uruchomieniem punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych wpisuje się w strategię rozwoju tej spółki, "przewidującą konsekwentne przygotowywanie sieci do sprzedaży paliw alternatywnych". "Już teraz w ramach współpracy z firmą Tesla, na stacjach grupy Orlen działają punkty ładowania samochodów elektrycznych tego producenta w Polsce, na stacji Orlen w Kostomłotach oraz w Katowicach, i w Niemczech, w miejscowościach Grimmen w Meklemburgii-Pomorze Przednie i Uckerfelde w Branderburgii" - przypomniała spółka.

PKN Orlen dodał, że także w Czechach "planuje rozwój sieci punktów ładowania dostępnych na stacjach Benzina w partnerstwie z CEZ" - obecnie działa tam jeden punkt, zlokalizowany w mieście Vrchlabi.

PKN Orlen wspomniał również, że w 2017 r. uruchomiono pierwszy pilotażowy punkt dla aut zasilanych wodorem na niemieckiej stacji tego koncernu działającej pod marką Star, w miejscowości Muelheim, a "w tym roku planowane są dalsze działania w tym obszarze". Spółka dodała, że w Czechach na 35 stacjach należących do jej grupy można tankować CNG.

