Spadkami, ale niewielkimi, zakończyła się wtorkowa sesja za Oceanem, chociaż w ciągu dnia notowały one około 1-procentowe wzrosty. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,04 proc. do 25.792,86 pkt. S&P 500 zniżkował o 0,35 proc. do 2.776,42 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół o 0,51 proc. do 7.223,69 pkt.

Zniżki przeważają też w środę na giełdach w Azji. Indeks Nikkei 225 zniżkował o 0,35 proc.

"Mamy na rynkach trochę +zdrowej+ korekty" - mówi Hartmut Issel, ekonomista UBS Wealth Management w Singapurze.

"Ostatnie dwa i pół tygodnia to był okres mocnych zwyżek na giełdach i w niektórych przypadkach nawet zastanawiamy się czy jeśli to przedłużyłoby się na kolejne 3-4 tygodnie nie okazałoby się, że już wyczerpaliśmy cały roczny potencjał" - dodaje.

Na giełdach w Europie akcje banków i spółek wydobywczych - z grupy firm, które w ostatnim czasie najwięcej zyskały - w środę należą do największych "spadkowiczów".

Zyskują jedynie 2 z 19 sektorów ze Stoxx 600. 140 spółek do góry, 430 traci.

W środę na rynkach paliw spadki notowań ropy - surowiec w Nowym Jorku tanieje o 11 centów do 63,62 USD, po zniżce we wtorek o 0,9 proc. Na razie nie udało się utrzymać najwyższego poziomu notowań ropy od ponad 3 lat.

Miedź na LME tanieje o 0,2 proc. do 7.065,00 USD za tonę, chociaż sesję metal rozpoczynał 0,4-procentowym wzrostem notowań.

Na rynku walutowym euro wyceniane jest po 1,2228 USD, po zniżce o 0,26 proc.

O 11.00 inwestorzy poznają dane o inflacji w strefie euro w XII 2017, o 15.15 informację o produkcji przemysłu w USA w XII, a o 16.00 wskaźnik NAHB z amerykańskiego rynku nieruchomości w I 2018..

O 20.00 Rezerwa Federalna opublikuje raport na temat kondycji amerykańskiej gospodarki - tzw. Beżową Księgę - Beige Book.

O 21.00 prezes Fed z Chicago Charles Evans i prezes Fed z Dallas Robert Kaplan wezmą udział w dyskusji w American Council of Life Insurers Executive Roundtable w Palm Beach.

O 22.30 prezes Fed z Cleveland Loretta Mester wystąpi na Rutgers University - w Nowym Brunszwiku. Mester we wtorek brała udział w spotkaniu w Council for Economic Education - bez udziału mediów.

Z polityki: W środę przed południem rozpocznie się pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Katalonii (11.00).

W Niemczech szef klubu CDU/CSU w niemieckim parlamencie Michael Grosse-Broemer wezwał SPD przed niedzielnym głosowaniem tej partii nad "wielką koalicją" z chadekami do pójścia na kompromis i utrzymania porozumień z rozmów sondażowych. Dodał, że podczas właściwych rozmów koalicyjnych można podjąć "nowe tematy".

O podjęciu rozmów koalicyjnych z blokiem CDU/CSU delegaci SPD będą decydować 21 stycznia na zjeździe partii w Bonn.

Po zakończonych w ubiegłym tygodniu rozmowach sondażowych kierownictwo SPD opowiedziało się zdecydowaną większością za próbą stworzenia koalicji z CDU/CSU, ale w młodzieżówce i lewicowym skrzydle partii panuje duży sceptycyzm co do powtórki "wielkiej koalicji".

We Włoszech Ruch Pięciu Gwiazd to „najpoważniejsze zagrożenie dla przyszłości Włoch w czasach powojennych”- ocenił były premier Silvio Berlusconi, inicjator koalicji partii centroprawicy przed wyborami 4 marca. Działalność koalicji zaczął od ataku na rywala.

Powstały w niedzielę centroprawicowy blok, na razie pod nieformalnym przywództwem Berlusconiego, zmierzy się w wyborach z uważanym za populistyczny ruchem komika Beppe Grillo oraz centrolewicową, obecnie rządzącą Partią Demokratyczną. Według niektórych prognoz koalicja centroprawicy może zdobyć najwięcej głosów. Są też sondaże wskazujące, że pierwsze miejsce zdobędzie Ruch Pięciu Gwiazd, ale nie stworzy samodzielnie rządu.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.20

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3614,47 -0,21 0,13 1,51 10,03 3,15 DAX Niemcy 13216,60 -0,22 -0,49 0,86 14,53 2,31 FTSE 100 W.Brytania 7735,38 -0,26 -0,17 3,27 7,13 0,62 CAC 40 Francja 5492,31 -0,39 -0,22 2,67 13,02 3,38 IBEX 35 Hiszpania 10487,00 -0,32 0,56 3,32 11,62 4,41 FTSE MIB Włochy 23466,38 -0,12 1,33 6,21 21,61 7,38

(PAP Biznes)