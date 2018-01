Hawe Telekom rozpoczyna współpracę z Akamai Technologies



Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Hawe Telekom zawarła z Akamai Technologies umowę o współpracy, w ramach której amerykańska firma podłączy do sieci światłowodowej Hawe swoje serwery, podała spółka.

"Z uwagą obserwujemy rozwój rynku i trendy na nim panujące. Rozbudowa możliwości naszej sieci światłowodowej pozwoli nam efektywniej niż dotychczas brać udział w projektach związanych np. z Internetem rzeczy czy budową sieci 4G. Dzięki współpracy z Akamai Technologies nawet o połowę skróci się dla naszych llientów czas dostępu do wybranych stron www i innych serwisów dostępnych w Internecie" - powiedział wiceprezes Hawe Telekom Dominik Drozdowski, cytowany w komunikacie.

Akamai Technologies jest jedną z największych firm na świecie zajmujących się przechowywaniem danych i przyśpieszeniem pracy w Internecie. Zarządza do 30% całego ruchu w sieci. Spółka posiada 230 000 serwerów w ponad 130 krajach na świecie.

"Serwery Akamai umożliwiają dostęp do treści na różnych urządzeniach bez utraty szybkości i jakości oraz identyfikują, absorbują i blokują złośliwe oprogramowanie. Nasza infrastruktura optymalizuje korzystanie z zasobów on-line, dynamicznie przekierowując ruch z najbardziej obciążonych serwerów na inne, wydatnie przyspieszając przez to szybkość i jakość dostępu do treści internetowych. Jestem przekonany, że nasze rozwiązania zdecydowanie zwiększą efektywność sieci światłowodowej HAWE Telekom" - powiedział dyrektor strategii rozwoju sieci EMEA z Akamai Technologies Domenico Janelli, cytowany w komunikacie.

Hawe Telekom jest właścicielem jednej z najnowocześniejszych ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości blisko 4 tys. km. Firma jest tzw. "operatorem dla operatorów" - świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych licznym krajowym oraz międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym.

(ISBnews)