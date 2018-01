DM BDM podniósł wycenę Orange Polska do 7,51 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 17.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową Orange Polska do 7,51 zł z 6,14 zł za akcję i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 15 stycznia.

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 6,02 zł, w środę na otwarciu wynosił 6,25 zł.

"Spółka pokazała lepsze niż oczekiwaliśmy wyniki za III kw. 2017 r. (raportowana EBITDA jest wyższa o 5% niż nasze wcześniejsze szacunki). W ujęciu r/r miniony kwartał był wymagający i należy mieć na uwadze, że Orange odczuwał negatywne skutki zmian w roamingu. Niekorzystny wpływ regulacji mógł być warty nawet 70 mln zł, tym samym wyłączenie skutków roamingu powinno sugerować, że EBITDA była wyższa r/r. Pozytywnie oceniamy dane z III kw. 2017 r. o przyroście klientów konwergentnych (LOVE) i przyłączenia do bazy klientów usług światłowodowych (FTTH)" - czytamy w raporcie.

Zdaniem DM BDM, w 2018 r. spółka będzie stopniowo w stanie zatrzymać erozję przychodów, co powinno skutkować także symbolicznym wzrostem EBITDA do 3,034 mld zł.

"Na kolejne dwa lata (2019-2020) w modelu staramy się uwzględnić implementację przedstawionej strategii średnioterminowej (choć nasze założenia na tle celów strategicznych mogą być zachowawcze w wybranych obszarach). Według nas potencjalny sukces transformacji dotychczasowych umów na ofertę konwergentną będzie jednym z warunków powrotu EBITDA na trwałą ścieżkę wzrostu. Z bieżącej perspektywy spodziewamy się, że EBITDA w latach 2019-2020 wyniesie odpowiednio 3,132 mld zł oraz 3,258 mld zł" - czytamy dalej.

(ISBnews)