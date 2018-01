Pokolenie X

To osoby urodzone w latach 1965-1979, które wchodziły na rynek pracy w latach 90. Ogłoszenie, które ma przekonać do aplikowania kandydatów z tego pokolenia, powinno zawierać kilka elementów.

1. Informacja o rodzaju zatrudnienia

Pokolenie X bardzo ceni stabilną pracę na etacie. Dlatego pracodawcy, którzy go oferują, powinni się pochwalić, że firma zatrudnia na umowę o pracę.

2. Praca w siedzibie firmy

Elementem, który przykuje uwagę osób z pokolenia X, jest podkreślenie miejsca wykonywania pracy. Dla tych pracowników ważne jest własne biurko i krzesło. Chcą wiedzieć, gdzie jest ich miejsce pracy. Hasła o elastycznej pracy lub częściowo zdalnej, są dla tych pracowników zniechęcające.

3. Wynagrodzenie

„Ogłoszenie, które ma przyciągnąć uwagę pokolenia X, powinno zawierać informację o wynagrodzeniu. Najlepiej by była to kwota wynagrodzenia brutto w widełkach w ujęciu miesięcznym, bądź rocznym” – radzi Żukowska z MonsterPolska.pl.

4. Benefity

Dobrze jest podkreślić, że jako pracodawcy oferujemy dodatki pozapłacowe. Można je częściowo wyliczyć, podkreślając, że pracownik na danym stanowisku może liczyć m.in. na służbowy telefon, ubezpieczenie czy premie świąteczne.

5. Prestiż

W ogłoszeniu o pracę warto podkreślić pozycję firmy na rynku. Pokolenie X lubi pracować w prestiżowych firmach. Jeśli więc firma obecna jest wiele lat na rynku, ma na koncie wyróżnienia lub filie za granicą koniecznie należy o tym wspomnieć. Tak skonstruowane ogłoszenie nie umknie uwadze osoby z pokolenia X.

Pokolenie Y

To osoby urodzone w latach 1980-1989, które na rynek pracy wchodziły po roku dwutysięcznym. To tzw. millenialsi. Jakie ogłoszenie szczególnie zwróci uwagę potencjalnych pracowników z tego pokolenia?

1. Praca stała, ale możliwa praca zdalna

Pracownicy z tego pokolenia cenią fakt, że firmy umożliwiają im pewną niezależność. Chcą czuć, że praca jest stabilna, ale jednocześnie, że firma oferuje elastyczne rozwiązania np. częściowo pracę zdalną. Podkreślenie tego elementu zatrudnienia w ogłoszeniu sprawi, że pracodawca zapunktuje u „igreków”.

2. Filozofia work&balance

Jeśli chcemy mieć na pokładzie osoby z pokolenia Y, to musimy oferować pracę w firmie, która szanuje prawo do czasu prywatnego pracowników i to podkreśla. Tworząc ogłoszenie warto zaznaczyć, że firma kieruje się filozofią work&balance, a przybędzie nam CV.

3. Praca w przyjaznej atmosferze

Pracownicy pokolenia Y wychodzą z założenia, że jeśli w firmie panuje zła atmosfera, to wystarczający powód do zmiany pracy. Dobre i zdrowe środowisko pracy jest dla nich bardzo ważnym czynnikiem. Dobrze więc powiedzieć potencjalnym kandydatom, że nasza firma stwarza sprzyjające warunki pracy. Ogłoszenie to miejsce, w którym warto podkreślić ten atut.

4. Szkolenia

„Pokolenie Y docenia, gdy pracodawca oferuje system szkoleń pozwalający pracownikom na podnoszenie kwalifikacji. Traktują to jako sygnał, że pracodawca inwestuje w ich rozwój. Taka informacja to także komunikat, że firma oferuje określoną ścieżkę kariery” – mówi Żukowska.

5. System motywacji

„Igreki” lubią być doceniane, zwłaszcza poprzez nagrody finansowe. Informacja o systemie motywacyjnym może zwiększyć odzew na daną ofertę pracy.

Pokolenie Z

Najmłodsza generacja, dopiero stawiająca pierwsze kroki w firmach. Osoby urodzone po roku 90. Określane także jako pokolenie C – od słów „connect, communicate, change”. Jakiego typu ogłoszenie przyciągnie ich uwagę?

1. Możliwa praca on-line

Młodzi z tego pokolenia docenią pracodawców, którzy zaoferują im możliwość pracy przez internet. Dla nich praca od 9 do 17 przy biurku, w firmie, jest najmniej atrakcyjną z możliwości. Według tego pokolenia można większość rzeczy załatwić np. poprzez wideo-czat.

2. Idea work–life balance

Nazwa filozofii zamiennie używana z work&balance, jednak w przypadku pokolenia Z ważna jest jej interpretacja (nieco inna niż w przypadku pokolenia Y). To wciąż koncepcja, która pozwala odnaleźć równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym, ale dla pokolenia Z oznacza to, że wszystkie działania wykonywane w ciągu dnia można w odpowiedni, efektywny i bezproblemowy sposób ze sobą połączyć. Jeśli więc pokolenie Y zakłada, że pójdzie do pracy na 8 godzin, a potem będzie mieć czas wolny, to najmłodsi na rynku pracy zakładają, że w ciągu doby wykonają zlecone zadania, nie rezygnując w wyjścia do urzędu czy kina w ciągu dnia. Pracodawca, który działa według tak rozumianej zasady, ma szansę na młodych na pokładzie.

3. Zadaniowość

„Pokolenie Z nastawione jest na zadania, a nie na czas ich wykonania. Zaznaczenie w ogłoszeniu, że praca skupia się na realizowaniu konkretnych zadań, może przyciągnąć uwagę młodych” – podkreśla ekspertka MonsterPolska.pl.

4. Praca, która będzie pasją

Praca dla wielu młodych ludzi to także pasja. Musi ich wciągać i sprawiać, że chcą jej poświęcić czas. Firmy, które myślą o pracy w ten sposób, bez problemu mogę liczyć na CV najmłodszych kandydatów.

5. Wynagrodzenie

Nie warto pomijać tego aspektu. Informacja o widełkach płacowych lub zapewnienie, że temat pieniędzy pojawi się na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej (a nie na końcu procesu rekrutacyjnego) – z punktu widzenia osób z pokolenia Z – jest bardzo ważne.

Obecnie na rynku pracy znajdują się przedstawiciele wszystkich trzech pokoleń. Są zupełnie różni, dlatego warto z myślą o nich tworzyć firmy przyszłości – oparte o pełnoetatowych pracowników, jak i tych preferujących pracę częściowo lub w pełni zdalną. Poszerzenie form współpracy, to wielkie wyzwanie dla firm przyzwyczajonych do tego, że pracownik jest obecny w firmie i pod telefonem służbowym. Te zmiany są jednak nieuniknione, aby móc konkurować w walce o młodych pracowników. Najważniejsze jest jednak to, aby obietnice, które zawiera ogłoszenie, znajdowały pokrycie w rzeczywistości.