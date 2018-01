WIG 20 zwyżkował na zamknięciu o 0,36 proc. do 2.600,37 pkt. i znalazł się na najwyższym poziomie od listopada 2013 r. WIG zwyżkował o 0,37 proc. do 66.685,33 pkt., a mWIG 40 wzrósł o 0,78 proc. do 4.969,73 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 1.003 mln zł, z czego 726,5 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był CD Projekt (89,7 mln zł). Kurs spółki zwyżkował o 7,1 proc. do 119,00 zł.

Wśród blue chipów najmocniej w górę poszły notowania Alior Banku. Kurs spółki wzrósł o 5,4 proc. do 84,30 zł i znalazł się na zamknięciu na najwyższym poziomie od września 2015 r.

VTB Capital podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj" z "trzymaj" podnosząc cenę docelową do 110 zł z 70 zł.

O 2,4 proc. do 440,40 zł zwyżkowała wycena BZ WBK. O 2,1 proc. do 521,00 zł poszedł w górę kurs mBanku. Notowania mBanku znalazły się na zamknięciu na najwyższym poziomie od czerwca 2014 r.

Energa odwróci odpisy aktualizujące wartość aktywów w segmencie wytwarzania na łączną kwotę 138 mln zł. Szacuje, że łączny wpływ na wynik netto grupy za 2017 rok wyniesie 114,9 mln zł - podała spółka w komunikacie przed zakończeniem sesji. Kurs spółki wzrósł na zamknięciu o 0,3 proc.

Spadkom wśród blue chipów przewodziło Asseco Poland (-3,8 proc.).

Największy wzrost wśród spółek z mWIG 40 odnotował Ciech (+7,40 proc.)

Na szerokim rynku najmocniej w dół poszły notowania BOŚ (-10,4 proc.).

BOŚ chce podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę do 400 mln zł, czyli do kwoty nie wyższej niż 1.028.732.450 zł - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie banku. Podwyższenie miałoby nastąpić poprzez emisję do 40 mln akcji serii V o wartości nominalnej 10 zł każda i w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

Mocnym spadkiem wyróżnił się także Mabion (-7,40 proc.).

Anna Unton (PAP Biznes)