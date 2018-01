DM BOŚ: Akcje Lotosu to obecnie lepsza inwestycja, niż akcje PKN Orlen



Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli wycenę Grupy Lotos do 80 zł z 84,5 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj", wycenę PKN Orlen obniżyli do 100 zł ze 109,4 zł, zaś rekomendację do "sprzedaj" z "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 10 stycznia.

W dniu wydania rekomendacji kurs akcji Grupy Lotos wynosił 56,16 zł. W środę na zamknięciu cena akcji wynosiła 56,38 zł. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji PKN Orlen wynosił 106,05 zł. W środę na zamknięciu cena akcji wynosiła 109,95 zł.

"Naszym zdaniem akcje Lotosu mogą stanowić bardziej interesującą inwestycję niż walory PKN Orlen. Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do Lotosu (Kupuj + Przeważaj; 12M EFV = 80 zł na akcję), natomiast rośnie nasz pesymizm w odniesieniu do PKN Orlen (Sprzedaj + Niedoważaj; 12M EFV = 100 zł na akcję). Wobec wymienionych spółek zalecamy strategię skracania pozycji na PKN Orlen w I poł. br. (w związku z oczekiwanym silnym spadkiem rentowności r/r w nadchodzących kwartałach) i przeważania walorów Lotosu w portfelu w II połowie roku (pod planowane uruchomienie instalacji opóźnionego koksowania)" - czytamy w raporcie.

"Głównym argumentem na korzyść Lotosu jest planowana inwestycja EFRA, który w naszej ocenie, może okazać się punktem zwrotnym dla spółki. EFRA powinna zneutralizować oczekiwane negatywne efekty normalizacji marż rafineryjnych i umożliwić stopniową poprawę EBITDA wg LIFO do ponad 3 mld zł w 2019 roku. Odmiennie wyglądają oczekiwania dynamiki zysków dla PKN Orlen, gdzie brak podobnych projektów może doprowadzić do obniżenia EBITDA wg LIFO do 8 mld -8,5 mld zł przy założeniu takich samych warunków rafineryjnych" - podano również.

(ISBnews)