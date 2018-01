Pieczyński został pobity w środę w centrum Warszawy. Aktor zrelacjonował zdarzenie w Polsat News. Jak mówił, napastnik go kopał i uderzył pięścią w twarz; aktor się bronił. "Usłyszałem od niego, że w innych krajach, takich jak ja się likwiduje. Zapytałem - za co mnie tak nienawidzisz? Bo masz czerwoną kurtkę, bo masz 70 lat, a ubierasz się jak 14-latek" - relacjonował. Według Pieczyńskiego - jak podaje portal stacji - atak to konsekwencja nietolerancji panującej w Polsce, która jest "wpisana w religię chrześcijańską".

Do sprawy odniósł sie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. "Pobicie Krzysztofa Pieczyńskiego to skandal. Musimy z takimi zachowaniami walczyć. Jutro poproszę o nadzór MS nad tą sprawą" - napisał na Twitterze. Dodał, że nie przesądza o tym, jaki był przebieg zdarzenia. "Chciałbym jednak, aby przedstawiona przez aktora wersja nie okazała się prawdą. Warszawa musi być miastem bezpiecznym - również dla osób, które się z nami nie zgadzają" - zaznaczył.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji asp. Mariusz Mrozek poinformował PAP, że w środę aktor i drugi uczestnik bójki zgłosili się do jednostki policji i złożyli zawiadomienia dotyczące naruszenia ich nietykalności cielesnej. "Mężczyźni potwierdzili, że w środę doszło do awantury u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej, w pobliżu przystanku. W trakcie awantury doszło do szarpaniny, padały wulgaryzmy, jak również wzajemne uderzenia" - wyjaśnił Mrozek.

Dodał, że policja będzie wyjaśniać szczegółowy przebieg zdarzenia.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski