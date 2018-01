"Dzisiaj na Komitecie Stałym Rady Ministrów stosowna propozycja zmiany w ustawie o działach jest kierowana" - powiedział Kwieciński w czwartek na wspólnej konferencji z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej, który trafił do uzgodnień.

Zgodnie z nim premier ma wyznaczać cele i środki polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorować jej realizację.

"Mieszkanie plus jest to niewątpliwie w tej chwili projekt flagowy naszego rządu. I tak jak wczoraj (...) poinformował pan minister Jacek Sasin, bezpośredni nadzór nad Mieszkaniem plus przejmuje pan premier Mateusz Morawiecki, czyli trafia on pod nadzór kancelarii premiera Rady Ministrów" - powiedział Kwieciński.

Wnioskodawcą projektu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Projekt nowelizuje ustawę z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. "Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej realizuje dwa istotne cele: uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz wytyczenie głównych kierunków działań związanych z polityką mieszkaniową państwa" - głosi uzasadnienie propozycji.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kwestie dot. określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa i nadzorowanie ich realizacji trafią do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast za sprawy dot. architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej będzie odpowiadać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej i doprecyzowanie, że w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne mieszczą się sprawy nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa, zaś sprawy architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej są objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozwoli to na intensyfikację działań w obszarze dbałości o estetykę przestrzeni publicznej jako elementu polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu. Natomiast do Prezesa Rady Ministrów będzie należało określanie celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzór nad ich realizacją" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Sonia Sobczyk