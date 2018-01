DM BOŚ obniżył rekomendację Inter Cars do 'trzymaj', wycena 314 zł



Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację akcji Inter Cars z "kupuj" do "trzymaj" i ustalili cenę docelową akcji na 314 zł, wynika z raportu datowanego na 10 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 313 zł za akcję. W środę na zamknięciu kurs wynosił 292,5 zł.

"Obniżamy rekomendacje dla Inter Cars: długoterminową fundamentalną do 'trzymaj' (poprzednio 'kupuj') i krótkoterminową relatywną (do rynku) do 'neutralnie' (poprzednio 'przeważaj'), ponieważ ostatnie wzrosty kursu akcji tej spółki domknęły lukę wycenową" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)