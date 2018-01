Jak dodano w czwartkowym komunikacie, "w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 250 tys. 218 mieszkań, tj. o 18,3 proc. więcej niż w 2016 r. (kiedy notowano wzrost o 12 proc.)". "Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 205 tys. 990, tj. więcej o 18,4 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,3 proc." - dodano.

"W okresie styczeń-grudzień 2017 r. inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 82 tys. 679 mieszkań (co stanowiło 46,4 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 5,9 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 2,1 proc." - czytamy w komunikacie GUS. "W tej grupie inwestorów w porównaniu z 2016 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – do 114 tys. 905 mieszkań, tj. o 16,6 proc., wobec wzrostu o 12,6 proc. przed rokiem" - dodał GUS.

Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc.

GUS poinformował także, że "deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań (co stanowiło 50,4 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 13,5 proc. więcej, wobec wzrostu o 26,8 proc. przed rokiem". "Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 128 tys. 484 mieszkań, tj. o 20,5 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 9,7 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 105 tys. 401 mieszkań (o 23,3 proc.), wobec spadku przed rokiem o 1,2 proc." - zaznaczył GUS.

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddały do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem (2 tys. 376 wobec 2 tys. 707). Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia - do 1 tys. 619, wobec 1 tys. 750 mieszkań w roku poprzednim. "Wzrost natomiast odnotowano w zakresie liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 2 tys. 746, wobec 2 tys. 187 mieszkań przed rokiem" - poinformował GUS.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dwunastu miesięcy 2017 r. łącznie 3 tys. 386 mieszkań, wobec 3 tys. 396 przed rokiem. "W zakresie tych form budownictwa wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia - do 5 tys. 210 (wobec 4 tys. 601 przed rokiem) i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 3 tys. 360 (wobec 2 tys. 668)" - podał GUS.

W okresie styczeń-grudzień 2017 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła we wszystkich województwach, w tym najbardziej: w województwie kujawsko-pomorskim – o 23,1 proc., pomorskim – o 20,1 proc. i lubuskim – o 16,3 proc. "W województwie mazowieckim oddano do użytkowania 37 tys. 100 mieszkań wobec 36 tys. 49 przed rokiem" - dodano w komunikacie.

We wszystkich województwach wzrosła także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Największy wzrost odnotowano w woj. wielkopolskim – do 26 tys. 484 mieszkania (18 tys. 338 przed rokiem) oraz opolskim – do 2 tys. 599 mieszkań (2 tys. 25 przed rokiem). W województwie mazowieckim rozpoczęto budowę 43 tys. 243 mieszkań (38 tys. 588 przed rokiem).(PAP)

autor: Mariusz Polit

edytor: Bożena Dymkowska