UOKiK wydał zgodę Vantage i Rank Progress na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy



Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na utworzenie przez Vantage Development oraz Rank Progress wspólnego przedsiębiorcy do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, podał Vantage.

"W związku z powyższym, spełnił się warunek zawieszający przewidziany w umowie inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej pod koniec grudnia ub. r. Vantage Development oraz Rank Progress złożyły do UOKiK wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, który będzie realizował inwestycję mieszkaniowo-usługową. Wspólny przedsiębiorca ma dokonać inwestycji polegającej na wybudowaniu kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową we Wrocławiu.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2016 r. sprzedała 812 lokali.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)