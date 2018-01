PKO BP ma ponad 1 tys. wpłatomatów, będzie modernizował bankomaty



Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski w najbliższym czasie będzie modernizował swoją sieć bankomatów liczącą 3 190 urządzeń. Bank oferuje możliwość wpłacania środków na konto poprzez 1 008 wpłatomatów, podał PKO BP.

"Bank konsekwentnie rozwija sieć urządzeń samoobsługowych. W ciągu 5 lat udostępniliśmy naszym klientom ponad 1 000 wpłatomatów. Dziewięć z nich to stanowiska samoobsługowe dające klientom jeszcze więcej możliwości realizacji prostych czynności bankowych. Nasze oddziały w ponad 90-proc. wyposażone są już w urządzenia z funkcją wpłaty" - powiedział dyrektor pionu sieci i operacji PKO BP Maciej Wyszoczarski, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że urządzenia te z jednej strony podnoszą komfort klientów, z drugiej optymalizują koszty funkcjonowania placówek bankowych, co m.in. pozwala pracownikom na większe zaangażowanie w obsługę klientów zainteresowanych bardziej skomplikowanymi produktami.

PKO BP dysponuje 3 190 bankomatami, w tym ponad 1 000 z funkcją wpłatomatów, co daje największą sieć wśród operatorów bankowych.

"W najbliższym czasie planowana jest wymiana części starszych urządzeń na nowe, z funkcją ekranu dotykowego" - czytamy w komunikacie.

Bank udostępnia swoim klientom tzw. recyklery, czyli bankomaty z funkcją wpłat z zamkniętym obiegiem gotówki - obecnie funkcjonuje już ponad 322 takich urządzeń. W PKO BP funkcjonuje też 337 wrzutni gotówkowych, z czego większość to nowoczesne wrzutnie on-line, dzięki którym wpłacane środki są niemal natychmiast (do pół godziny) księgowane na koncie firmowym.

W wybranych placówkach banku (po dwie w Warszawie, Jeleniej Górze, Wrocławiu oraz trzy w Gdańsku) od kilku miesięcy testowane są stanowiska samoobsługowe. Urządzenia zostały wyposażone w ekrany dotykowe oraz dodatkowe oprogramowanie, które pozwala na realizację bardziej skomplikowanych transakcji niż sama wpłata i wypłata gotówki. Lista dostępnych transakcji będzie sukcesywnie zwiększana.

Podobnie jak w poprzednich latach, PKO Bank Polski udostępnił w trakcie sezonu zimowego bankomaty mobilne, które zainstalowane są ośrodkach narciarskich. Urządzenia te będą funkcjonowały do końca marca br.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)