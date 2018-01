W czwartek WIG 20 spadł o 0,35 proc. do 2.591,22 pkt., WIG poszedł w górę o 0,04 proc. do 66.709,12 pkt., a mWIG 40 zyskał 1,10 proc. do 5.024,21 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 914,18 mln zł, z czego 645,16 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był PKO BP (81,1 mln zł).

Kolejny dzień z rzędu mocny wzrost zanotował Alior. Kurs banku poszedł w górę o 4,29 proc. (najmocniejszy wzrost wśród blue chipów) i znalazł się na najwyższym poziomie od września 2015 r.

Inne banki z WIG 20 oddały w czwartek część wypracowanych w ostatnich dniach zysków. Kurs Pekao poszedł w dół o 1,12 proc., BZ WBK stracił 2,41 proc., a mBank spadł o 0,77 proc.

Wśród dużych spółek mocno w górę poszła giełdowa wycena Asseco Poland (+2,39 proc.), Eurocash (+1,78 proc.) i Orange Polska (+1,12 proc.).

Mocne spadki zanotowały z kolei spółki energetyczne - kurs PGE poszedł w dół o 1,79 proc., a Tauronu o 1,63 proc. O 1,42 proc. spadła też wycena Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W czwartek na konferencji prasowej minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że elektrownia jądrowa będzie w Polsce budowana, a prace nad przygotowaniem modelu finansowego dla tego projektu dobiegają końca.

Nieznacznie, o 0,16 proc., spadła też wycena Energi. W środę tuż przed zamknięciem notowań spółka podała, że odwróci odpisy aktualizujące wartość aktywów w segmencie wytwarzania na łączną kwotę 138 mln zł. Szacuje, że łączny wpływ na wynik netto grupy za 2017 rok wyniesie 114,9 mln zł.

O 1,09 proc. w dół poszedł kurs PKN Orlen. Koncern paliwowy podał w środę po sesji, że w jednostkowych wynikach za IV kwartał 2017 roku przewiduje ujęcie odwrócenia odpisu aktualizującego wartość akcji Orlen Lietuva w kwocie oszacowanej na około 0,8 mld zł. Orlen podał jednak, że odpis nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdania za IV kwartał 2017 roku. Spółka przedstawi wyniki 25 stycznia.

Na szerokim rynku, o 2,69 proc. do 82,15 zł wzrósł kurs Dino Polska. Jak w czwartek podał Bloomberg, analitycy DM mBanku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Dino Polska od zalecenia "kupuj" i wyznaczyli cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 95,4 zł.

W górę o 3,83 proc. poszła też wycena Medicalgorithmics. Jak poinformował PAP Biznes prezes spółki, Marek Dziubiński, Medicalgorithmics podtrzymuje, że celem spółki na 2018 rok jest co najmniej 20-procentowy wzrost liczby badań przy utrzymaniu ponad 30-proc. rentowności EBITDA

Ze spółek z mWIG 40 mocnymi wzrostami wyróżniły się też: Pfleiderer (+4,62 proc.), Ciech (+4,14 proc.), AmRest (+3,54 proc.), Millennium (+3,10 proc.) i Grupa Azoty (+3,33 proc.).

O 2,36 proc. do 214,80 zł spadła z kolei wycena Kruka. Analitycy Trigon DM obniżyli rekomendację dla Kruka do "sprzedaj" z "kupuj", zaś cenę docelową do 215 zł z 311 zł. (PAP Biznes)