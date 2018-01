"Rok 2017 był też pierwszym w ostatniej dekadzie, kiedy ceny mieszkań zaczęły rosnąć. Trend ten dotyczy cen na rynku pierwotnym" - powiedział. Dodał, że to "dlatego, że na rynku jest relatywnie duży popyt na lokale mieszkalne i deweloperzy próbują skonsumować go jak najlepiej"- powiedział Górka.

Górka zauważył, że "ten rok był też wyjątkowy z powodu uruchomienia ogólnokrajowego programu rządowego, dzięki któremu w najbliższych kilku latach ma powstać do 3 milionów mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach".

Dodał, że "od kilkudziesięciu lat nie uruchomiono w Polsce tak dużego przedsięwzięcia budowy mieszkań".

Jak podaje GUS, w ciągu całego 2017 roku oddano do użytkowania 178 tys. 258 mieszkań, co oznacza 9,1 proc. wzrost względem tego samego okresu w roku 2016, który już wtedy był rekordowy.

"Widać, że inwestorzy nie boją się załamania popytu i chcą dostarczyć jak najwięcej towaru na rynek" - dodał Górka. "Pomimo tak szybko rosnącej podaży, ceny nowych mieszkań w sześciu największych aglomeracjach od połowy zeszłego roku zaczęły rosnąć, nawet o kilka procent miesiąc do miesiąca, a deweloperzy zapowiadają kolejne korekty cen" - powiedział Górka.

Jak zauważył, "we Wrocławiu najwięksi deweloperzy w ostatnich 6 miesiącach podnieśli ceny średnio o 300 zł za m kw.". "Podobne działania widać od początku 2018 roku także na pozostałych rynkach" - dodał.

W całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r.

W tym czasie wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 250 tys. 218 mieszkań, tj. o 18,3 proc. więcej niż w 2016 r. (kiedy notowano wzrost o 12 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 205 tys. 990, tj. więcej o 18,4 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,3 proc.

W okresie styczeń-grudzień 2017 r. inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 82 tys. 679 mieszkań (co stanowiło 46,4 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 5,9 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 2,1 proc. W tej grupie inwestorów w porównaniu z 2016 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – do 114 tys. 905 mieszkań, tj. o 16,6 proc., wobec wzrostu o 12,6 proc. przed rokiem.

Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc.

Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań (co stanowiło 50,4 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 13,5 proc. więcej, wobec wzrostu o 26,8 proc. przed rokiem.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 128 tys. 484 mieszkań, tj. o 20,5 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 9,7 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 105 tys. 401 mieszkań (o 23,3 proc.), wobec spadku przed rokiem o 1,2 proc.(PAP)

Mariusz Polit

>>> Polecamy: W których dzielnicach Warszawy mieszkania drożeją najszybciej?