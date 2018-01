Unified Factory pozyskał partnera dystrybucyjnego na 3 rynki Ameryki Łacińskiej



Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Unified Factory pozyskał partnera z Gwatemali - Praga Web Studio i w efekcie zakończył ubiegły rok obecnością w 25 krajach, podała spółka. Partner zajmie się dystrybucją rozwiązań platformy Customer Service Automation (UF PRO) w trzech krajach ameryki łacińskiej: Gwatemali, Meksyku i Salwadorze.

„W ostatnich dniach grudnia Unified Factory pozyskał partnera z Gwatemali - Praga Web Studio, który zajmie się dystrybucją rozwiązań platformy Customer Service Automation (UF PRO) w trzech krajach ameryki łacińskiej: Gwatemali, Meksyku i Salwadorze" – czytamy w komunikacie.

„Dzięki pozyskaniu partnera z Gwatemali zyskujemy dostęp do kolejnego, po Rumunii i Filipinach, światowego centrum usług outsourcingowych, tym razem hiszpańskojęzycznego, które stanowi naturalne zaplecze dla realizacji projektów pochodzących także z rynku amerykańskiego. Praga Web Studio to firma z ponad 10-letnim doświadczeniem i szerokim portfolio klientów biznesowych z obszaru obsługi klienta i wsparcia sprzedaży, a zwłaszcza z branży contact center, telekomunikacji, przemysłu rozrywkowego, nieruchomości czy gastronomii. Dla nas najciekawszym wątkiem są klienci amerykańscy m.in. Cable&Wireless Communications. Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż tylko pozyskanie miejscowego partnera ze znajomością specyfiki lokalnego rynku oraz dobrymi kontaktami daje w naszej branży szansę na realne rozwinięcie biznesu i pozyskanie klientów. Model ten świetnie sprawdza się nam m.in. na Filipinach" –powiedział prezes Unified Factory Maciej Okniński, cytowany w komunikacie.

Rosnąca liczba umów z integratorami (pod koniec roku podpisano m.in trzy nowe umowy na rynku afrykańskim) spowodowała konieczność utworzenia w spółce stanowiska dyrektora kanału partnerskiego, którego zadaniem będzie koordynacja współpracy z obecnymi partnerami oraz pozyskiwanie kolejnych integratorów. Funkcję tę objął Łukasz Kobiec, osoba z wieloletnimi doświadczeniami w branży w realizacji wdrożeń systemów informatycznych dedykowanych do profesjonalnej obsługi klienta, także w skali międzynarodowej, podano także.

„Widzimy duży potencjał w rozwiązaniach, jakie w obszarze automatyzacji i obsługi klienta oferuje Unified Factory. Rynek Ameryki Łacińskiej usług contact center oraz nasi klienci amerykańscy poszukują innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji. Przewagę tych rozwiązań widzimy nie tylko w integracji wielu kanałów komunikacji, ale przede wszystkim w narzędziach z zakresu NLP i AI, które będziemy mogli zastosować w systemach oferowanych naszym klientom. Kontakt z Unified Factory nawiązaliśmy przez polskich udziałowców naszej londyńskiej spółki Systematio Ltd, która specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych i internetowych oraz integracjach systemów biznesowych. Systematio Ltd formalnie pośredniczy we współpracy pomiędzy Praga Web Studio a Unified Factory" - dodał przedstawiciel spółki Manuel Escobar.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)