W 2016 r. ludność Polski wynosiła 38,4 mln. Odsetek osób powyżej sześdziesiątki wynosił 23,6 proc.

Dwa lata wcześniej, w końcu 2014 r. Polska liczyła 38,5 mln ludzi, przy czym ponad 8,5 mln z nich przekroczyło 60. rok życia - stanowilili ponad 22 proc. społeczeństwa. Od 1989 r. do 2014 r. liczba osób w starszym wieku wzrosła o ponad 2,9 mln z ok. 753 tys. do 1 mln. 529 tys. osób.

GUS wyliczył, że podobnie jak w poprzednich latach, największy odsetek wśród seniorów stanowią osoby w wieku 60 - 64 lata - to 30,4 proc. wszystkich. Kolejne 25,1 proc. seniorów to ci w wieku od 65 do 70 lat. Najstarsi - powyżej 85. roku życia stanowią 8,2 proc. starszych Polaków.

GUS podał, że średnia emerytura w 2016 r. wynosiła nieco ponad 2 tys. 200 złotych. Koszty utrzymania mieszkania i energii stanowiły 22,8 proc. wydatków emeryckich gospodarstw domowych, 26,2 proc. - wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe. Koszty związane ze zdrowiem stanowiły 8,4 proc. wydaktów polskich emerytów.

Z danych GUS wynika, że w 2016 r. osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 20,2 proc. polskiej ludności. W 2005 r. było to 15,4 proc. (PAP)

autor: Małgorzata Dragan