Szef rządu spotkał się w tamtejszym urzędzie miasta m.in. z kombatantami, samorządowcami, harcerzami, strzelcami kurpiowskimi. Wcześniej premier odwiedził Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych "Senior+".

"To, że państwo polskie dzisiaj stać na finansowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych, że stać nas na finansowanie domu seniora takiego jak ten, w którym byłem przed chwilą, że stać nas na ogromny program społeczny +500plus+, dzięki któremu rodziny - głównie w miastach takich jak Ostrołęka (...) - mogły trochę odżyć, to się mogło stać tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy i instytucje państwa polskiego zaczęliśmy traktować z szacunkiem, ale też z ogromnym ich użyciem dla celów zbudowania silnej bazy podatkowej w Polsce" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zaznaczył, że rząd polski potraktował instytucje państwowe z "najwyższą powagą" dzięki czemu "wygrywamy wielką batalię z przestępcami podatkowymi, +mafiami vatowskimi+".

"Jest rzeczywiście kilkadziesiąt miliardów złotych więcej w naszym budżecie, które pozwalają nam zarówno inwestować w gospodarkę, ale też inwestować w społeczeństwo czyli oddawać pewną elementarną sprawiedliwość naszym seniorom, naszym bohaterom" - powiedział.

Premier podziękował kombatantom za walkę o niepodległą Polskę.

"Wasza ofiara, wasza walka o niepodległą Polskę spowodowała, że dzisiaj możemy żyć w niepodległym kraju. Dla mnie ta niepodległość jest największą świętością, największym zobowiązaniem i mogę państwu - w imieniu rządu RP - obiecać, że będziemy robić wszystko, żeby Polska się rozwijała nie tylko jak najlepiej ale i bardziej równomiernie w takich miejscowościach jak te tutaj, na północnym Mazowszu, na Kurpiach" - powiedział Morawiecki.

"W czasach III RP miałem pełne przekonanie, że coś głęboko jest nie tak, że ludzie, którzy walczą o naszą pamięć, historię, powinni mieć lepsze narzędzia edukacyjne, dydaktyczne i historyczne, żeby o tę pamięć walczyć" – dodał premier.

Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski przypomniał, że trwa budowa w tym mieście Muzeum Żołnierzy Wyklętych. "To wszystko po to, żeby uszanować ludzi, którzy byli przed nami, którzy oddali życie za ojczyznę. Ale też po to, aby tych ludzi, którzy żyją docenić i żeby wreszcie dobrze wychować ludzi młodych" – powiedział.

Zwrócił uwagę, że historia Ostrołęki i regionu jest wyjątkowa. "To ziemia, która może nie była bogata i dostatnia, ale zawsze obfitowała w wielkie bohaterstwo ludzi tej ziemi. Chyba we wszystkich powstaniach braliśmy udział, we wszystkich wojnach" – mówił.

Po spotkaniu z samorządowcami premier złożył wieńce przed Pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego oraz tablicą upamiętniającą wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Ostrołęce.

