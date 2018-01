Gowin pytany przez PAP, czy w rządzie planuje się zmniejszenie liczby wiceministrów, powiedział: "Rzeczywiście, na poziomie kierownictwa koalicji rozmawialiśmy o tym, że w związku ze zmianami strukturalnymi w rządzie, być może ogólna liczba ministrów i wiceministrów będzie zmniejszona".

"Są takie ministerstwa jak Ministerstwo Cyfryzacji, w których w tej kadencji doszło do wyraźnego wzrostu liczby wiceministrów w porównaniu z poprzednimi kadencjami. Tutaj przewidujemy pewną korektę" - zapowiedział wicepremier.

Pytany, jakie - jego zdaniem - powinny być główne kierunki działań rządu, Gowin powiedział: "Nawiązując do expose premiera Mateusza Morawieckiego, mogę podkreślić, że akcent zostanie położony w ciągu najbliższych dwóch lat na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego. Mamy tutaj duże osiągnięcia, ale chcemy jeszcze wyżej postawić sobie poprzeczkę".

"Drugi priorytet, to skuteczniejsze niż do tej pory tłumaczenie, przedstawianie polskich racji na forum Unii Europejskiej. A trzeci priorytet, to łagodzenie sporów politycznych i podziałów społecznych, które w naszym przekonaniu poszły zbyt głęboko" - dodał Gowin.

