Herkules ma kontrakt na 300 mln zł dzięki decyzji KIO dot. przetargu dla PKP PLK



Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Nokii, Herkulesa oraz Wasko i Pozbudu otrzymało ostateczną, pozytywną decyzję Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczącą wyboru spółek w przetargu na budowę sieci GSM-R dla PKP PLK, poinformował Herkules. Konsorcjum złożyło jesienią ub. roku najkorzystniejszą ofertę (2,3 mld zł netto), a udział Herkulesa szacowany jest na 300 mln zł.

"Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej potwierdza, iż posiada ono [ konsorcjum - przyp. red] odpowiednie doświadczenia i kompetencje potrzebne do wykonania projektu o takiej skali, a nasza spółka dysponuje znacznym know how zdobytym m.in. przy budowie sieci telekomunikacyjnych. Dzięki nowoczesnym metodom produkcji, solidnym zasobom sprzętowym oraz fachowej kadrze jesteśmy przekonani o realizacji z sukcesem wszystkich zakładanych prac" - powiedział wiceprezes Tomasz Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Konsorcjum z udziałem Herkulesa złożyło jesienią ub. roku najkorzystniejszą ofertę (2,3 mld zł netto) w największym ówcześnie postępowaniu publicznym w projekcie budowy systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej na 13,6 tys. km linii kolejowych. Rolą Herkulesa będzie produkcja oraz montaż słupów wraz z kontenerami telekomunikacyjnymi do rozlokowania infrastruktury IT. Montaż będzie realizowany przy zastosowaniu żurawi kołowych spółki, dodano.

"Realizacja największego kontraktu w historii grupy kapitałowej Herkules bez wątpienia istotnie wpłynie na naszą działalność, w tym wyniki, zapewne już pod koniec 2018 r. Umocni także nasze know how w potencjalnej realizacji mniejszych zamówień, ale o podobnym profilu w przyszłości" - dodał Kwieciński.

Zarząd spółki planuje wyprodukowanie i montaż ok. 1,2 tys. słupów. Szacowane przychody z tego tytułu wyniosą ok. 300 mln zł netto przy orientacyjnej marży ok. 8-10%, dodano.

Zamówienie PKP PLK dotyczy wybudowania w okresie 5 lat infrastruktury GSM-R, jednego z dwóch kluczowych elementów wdrożenia Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym, a przede wszystkim zapewni on łączność głosową między pracownikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu. Decyzja zamawiającego z 22 września 2017 r. o przyjęciu oferty została zaskarżona przez konsorcjum firm Kapsch i Porr. Ofercie Nokii i współpracujących firm zarzucano "rażąco niską cenę", błędy w studium wykonalności oraz brak doświadczenia budowlanego. KIO nie podzieliła tej argumentacji, podsumowano.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)