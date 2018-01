Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji



Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji, podała spółka. Nowe środki pozwolą na pełne wykorzystanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN, promocję gry 'Kursk' oraz na zwiększenie zatrudnienia, co związane jest z dalszymi planami rozwojowymi firmy.

„Jujubee w ramach kapitału docelowego wyemitowało 150 tys. nowych akcji serii F. Sześciu dotychczasowych dużych akcjonariuszy wyasygnowało ponadto odpowiednią pulę już notowanych akcji przeznaczonych do sprzedaży instytucjom. Te same osoby objęły wszystkie 150 tys. akcji nowej emisji dokonując w ten sposób istotnego dokapitalizowania spółki" – czytamy w komunikacie.

"Był to drugi i zarazem ostatni etap naszego planu mającego na celu dalszy rozwój biznesu i wzmocnienie obecności w akcjonariacie instytucjonalnych inwestorów finansowych, traktujących swoje zaangażowanie w kategoriach średnioterminowych. Nowe środki pozwolą nam na pełne wykorzystanie dofinansowania z programu sektorowego GameINN oraz na zwiększenie zatrudnienia, co jest związane z dalszymi planami rozwojowymi firmy" - powiedział prezes Michał Stępień, cytowany w komunikacie.

Procedura dofinansowania spółki poprzez emisję akcji serii F została maksymalnie uproszczona. Było to możliwe dzięki sprzedaży niewielkiej części dotychczasowych akcji i nabycia przez głównych akcjonariuszy nowych akcji wyemitowanych przez Jujubee. We wszystkich transakcjach kupna cena była stała i wynosiła 7 zł za akcję, podano także.

„Pozyskane środki pozwolą spółce na realizację istotnych celów strategicznych. Chodzi m.in. o zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do należytej obsługi programu sektorowego GameINN (spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 341 171 zł), należytą promocję gry 'Kursk' oraz na rozwój nowych projektów.

„Spółka przedstawiła nowe materiały z gry 'Kursk'. Poinformowała także, że bezpośrednio po ukończeniu produkcji gry rozpocznie rozwój dwóch dodatków. Pierwszy z nich, o roboczym tytule "Kengir", będzie płatny i skoncentruje się na historii słynnego powstania w rosyjskim łagrze i ucieczki jednego z więźniów. Z racji na fabularną niezależność owego rozszerzenia, spółka planuje także jego samodzielną dystrybucję (tj. posiadanie 'Kurska' nie będzie konieczne do nabycia dodatku). Drugi DLC wprowadzi zaś obsługę technologii VR nowej generacji" – wymieniono także.

Po udanym eksperymencie jakim było "Realpolitiks", spółka postanowiła rozpocząć jeszcze w tym kwartale produkcję nowego, średniej wielkości tytułu. Będzie on rozwijany przez równie niewielki zespół co Realpolitiks i nie będzie miał wpływu na harmonogram pozostałych produkcji studia.

"Jeśli chodzi o VR w 'Kursku' to będzie to coś nowego. Nie chcemy w żaden sposób ograniczać rozgrywki i jej zubażać jak to się dzieje w większości tego typu produkcji. Chcemy by użytkownicy nie utracili nic z samego 'Kurska', a jednocześnie mogli doznać głębszej immersji dzięki specyfice technologii VR. Nowy tytuł z kolei będzie grą z zupełnie innego segmentu niż nasze dotychczasowe produkcje. Liczymy jednak, że podobnie jak Realpolitiks, trafi on w swoją niszę i znajdzie wielu zwolenników - tym bardziej, że on również będzie poruszać tematykę znacząco wykraczającą poza świat gier wideo" – dodał prezes spółki.

Spółka prowadzi już wstępne prace nad grami 'Realpolitiks 2' i 'Konklawe'.

Jujubee S.A. to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let's Create! Pottery, Jelly Defense) - Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.

(ISBnews)