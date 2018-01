Źródła PAP: Mieczysław Baszko ma przejść do Porozumienia

Źródło: PAP

Dotychczasowy poseł PSL Mieczysław Baszko ma przejść do Porozumienia, partii wicepremiera Jarosława Gowina - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł we władzach Stronnictwa. Nie oznacza to jednak końca 15-osobowego klubu - wkrótce mają do niego dołączyć nowi posłowie.