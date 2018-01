Wysokiej rangi przedstawiciel Departamentu Stanu ocenił w piątek, że "Polska demokracja jest pełna życia i ma się dobrze". "Kwestie związane z wewnętrzną polityką zostawiamy Polakom i ufamy, że jakiekolwiek reformy, które rozważają są zgodne z ich konstytucją i wolą ich społeczeństwa" - wskazał.

Wysokiej rangi dyplomata amerykański zgodził się - pod warunkiem nieujawniania jego nazwiska - omówić zbliżającą się wizytę sekretarza stanu Rexa Tillersona w Europie, w tym w Polsce, podczas telefonicznej konferencji z grupą dziennikarzy.

Zdaniem prof. Roszkowskiego oświadczenie ma istotne znaczenie. "Po pierwsze, wypowiedź potwierdza pewną prawdę, co do której wątpliwości - ze względów politycznych - mają często politycy zachodnioeuropejscy. Po drugie, mówi to nie byle kto - przedstawiciel Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych; to ma swoją wagę, Stany Zjednoczone są supermocarstwem i filarem NATO" – ocenił w sobotę.

"Dla polskiego rządu, polskiej dyplomacji to poważny argument, że nasz najpoważniejszy sojusznik wyraża zupełnie odmienne zdanie - w dodatku prawdziwe – wobec spraw, które budzą polityczne kontrowersje w Europie. To bardzo ważne oświadczenie, bardzo ważny argument dla polskiego rządu" – dodał. Profesor wyraził przekonanie, że wypowiedź stanowi "olbrzymi atut w polskich rękach".

>>> Czytaj też: Departament Stanu USA: Demokracja w Polsce jest pełna życia i ma się dobrze. Kwestie wewnętrzne zostawiamy Polakom