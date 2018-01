Szefowa bułgarskiej dyplomacji zastrzegła jednak, że dla rozpoczęcia negocjacji konieczne jest rozstrzygnięcie sporu Macedonii z Grecją w sprawie nazwy kraju, a oprócz tego władze w Skopje muszą przedstawić plan reform.

Ze względu na sprzeciw Grecji wobec nazwy Macedonia, kraj ten jest określany na forum międzynarodowym jako Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

„Macedonia od 2005 roku ma status kandydata do członkostwa w UE, lecz polityka zwlekania i nierozwiązywania problemów z sąsiadami spowodowała 12-letnie opóźnienie początku negocjacji” – oświadczyła Zachariewa. „Cieszę się, że Macedonia zrozumiała, iż polityka +na przekór+ nie jest polityką europejskich wartości” – dodała.

W mijającym tygodniu parlamenty Bułgarii i Macedonii ratyfikowały podpisany na początku sierpnia 2017 roku układ o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie, który ma położyć kres długoletnim sporom na temat wspólnej historii obu państw.

W układzie podkreśla się wolę rozwoju współpracy we wszystkich dziedzinach na podstawie wzajemnego zaufania i poszanowania interesów oraz zintensyfikowania stosunków gospodarczych. Od 2009 roku Bułgaria domagała się podpisania z Macedonią układu o stosunkach dobrosąsiedzkich na podstawie deklaracji z 1999 roku, w której oba państwa wyraziły gotowość do rozwijania relacji zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego oraz pozostawienia historykom sporów co do wspólnej przeszłości.

Podczas wizyty w Sofii na początku czerwca 2017 roku, podczas której uzgodniono podpisanie układu, macedoński premier Zoran Zaew powiedział, że "Macedonia zamyka rozdział nacjonalizmu oraz nienawiści i otwiera rozdział wspólnej europejskiej przyszłości". "Historia może nas tylko zbliżać w imię tej przyszłości" - dodał.

Europejska integracja Bałkanów Zachodnich, w tym Macedonii, jest głównym priorytetem bułgarskiej prezydencji w Radzie UE, którą Sofia sprawuje w pierwszym półroczu 2018 roku.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)