Według opublikowanych w niedzielę wyników sondażu, który dla Czeskiej Telewizji przeprowadziły firmy Kantar i Median, na Zemana chce głosować 45,5 proc. wyborców, a Drahosza poparłoby 45 proc. Prawie 10 proc. wyborców jest wciąż niezdecydowanych. Sondaż przeprowadzono w połowie ubiegłego tygodnia.

Analitycy z wydziału nauk społecznych praskiego Uniwersytetu Karola, korzystając z wyników pierwszej tury wyborów, badań sondażowych a także komercyjnych zakładów bukmacherskich, przygotowali model, według którego Drahosz zwycięży w drugiej turze, uzyskując 54,5 proc. głosów.

Zgodnie z czeskim prawem wyniki badań opinii publicznej można publikować tylko do północy z poniedziałku na wtorek. To oznacza, że nie będzie można podać wyników sondaży uwzględniających przebieg dwóch debat telewizyjnych kandydatów. Odbędą się one we wtorek i w czwartek. Według komentatorów dyskusje przed kamerami, w których przed pierwszą turą głosowania Zeman nie uczestniczył, faworyzują właśnie jego. Podkreślają też, że wiele zależy od tego czy Drahoszowi uda się narzucić własne tematy debat.

W najbliższą sobotę powinny już być znane nieoficjalne, chociaż pełne wyniki wyborów prezydenckich.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)