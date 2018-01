Szef MSZ spotkał się w niedzielę po godz. 19 z Timmermansem. "Omówiliśmy kwestie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, powiedziałem jak my to widzimy, że on jest w pełni legalny. Umówiliśmy się też na dalsze konsultacje na szczeblu ekspertów i zaprosiłem Fransa Timmermansna do Warszawy" - powiedział w TVP Info Czaputowicz.

Czaputowicz poinformował, że rozmawiał także o "sprawach uchodźczych". "Panu Timmermansowi zależało na tym, aby Polska angażowała się w kwestie ochrony granicy. Co jest też zbieżne z naszą polityką" - powiedział. "Innymi słowy było to pierwsza nasza rozmowa, ale bardzo dobra rozmowa będziemy kontynuować te nasze rozmowy w przyszłości" - dodał.

Szef MSZ poinformował, że zaproponował wysłanie przez Polskę ekspertów, "którzy będą pracować z ekspertami Komisji Europejskiej, być może z ekspertami z innych państw". "Podczas tych spotkań przedstawimy nasze stanowisko. Uważamy, że mamy rację, że proces reformy sądownictwa odbywa się w sposób zgodny ze standardami Unii Europejskiej" - powiedział Czaputowicz.

"Szukamy tego, co nas łączy i staramy się wspólnie rozwiązać ten problem, wyjaśnić do końca" - dodał.

Czaputowicz poinformował, że kierownictwo przedstawicielstwa polskiego przy UE obejmie Andrzej Sadoś. Sadoś był wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

>>> Czytaj też: Czaputowicz: Stanowisko Polski jest często oceniane jako stanowisko całej Europy Środkowej [WYWIAD]