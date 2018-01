Murapol wprowadził do sprzedaży 294 lokale w Katowicach i 162 w Tychach



Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Murapol wprowadził do sprzedaży kolejne etapy dwóch inwestycji - Murapol Nowy Bażantów w Katowicach oraz Murapol Śląskie Ogrody w Tychach, poinformowała spółka. Oferta grupy została powiększona o 294 mieszkania w Katowicach i 162 lokale w Tychach, dodano.

"Naszym celem na 2018 rok jest zintensyfikowanie działalności na wszystkich kluczowych dla nas rynkach, a Śląsk i Zagłębie niewątpliwie do takich należą. Region Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to obszar z olbrzymim potencjałem gospodarczym, a także demograficznym. Szacuje się, że mieszka tutaj ok. 2,2 mln ludności. Nasz bogaty bank ziemi, także na terenie województwa śląskiego, oraz pełen zakres kompetencji niezbędnych do realizacji inwestycji deweloperskich, pozwala nam konsekwentnie odpowiadać na potrzeby lokalowe mieszkańców Śląska i Zagłębia. Już teraz jesteśmy obecni w czterech miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, to jest w Katowicach, Tychach, Sosnowcu i Siewierzu, a już wkrótce zaoferujemy pierwsze lokale w Mikołowie i Gliwicach. Ponadto przyglądamy się kolejnym rynkom w tym regionie" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

W stolicy Górnego Śląska Grupa Murapol wprowadziła do sprzedaży drugi etap inwestycji Murapol Nowy Bażantów, w ramach którego do dyspozycji klientów zostały postawione kawalerki oraz mieszkania 2- i 3- pokojowe o metrażach od 28 do 59 m2, powstające w budynku z 11 kondygnacjami naziemnymi oraz podziemną halą garażową, przeznaczoną dla 120 pojazdów. Druga wprowadzona do sprzedaży oferta to trzeci etap inwestycji Murapol Śląskie Ogrody w Tychach, w ramach którego w dwóch budynkach z 6 kondygnacjami naziemnymi zaoferowano kawalerki oraz mieszkania 2- i 3- pokojowe o metrażach od 23 do 52 m2, podano.

"Harmonogramy obydwu projektów przewidują rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w pierwszym kwartale 2018 roku" - czytamy dalej.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 605 mieszkań w 2017 roku, co oznacza wzrost o ponad 18% r/r.

(ISBnews)